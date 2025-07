Confira a coletiva do técnico do Internacional, Roger Machado

O técnico o Internacional, Roger Machado, analisa na entrevista coletiva a derrota de 2 a 1 contra o confronto com o Fluminense, na partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (30), no estádio Beira-Rio. Pela sétima vez no ano, o Colorado tomou o primeiro gol antes dos 10 minutos de partida. Confira o vídeo:

Com o resultado, a equipe carioca vai com vantagem para a partida de volta, quarta que vem (6), no Maracanã. Renato Gaúcho e companhia podem empatar que garantem a classificação para as quartas de final. O Colorado precisa vencer por mais de um gol para se classificar. Vitória gaúcha por um gol de diferença leva a definição para os pênaltis.

Como foi Internacional x Fluminense

O Alvirrubro até começou em cima, marcando sobre pressão e perdendo pelo menos duas chances. Foi o Fluminense, porém, que abriu o placar, numa sucessão de erros da defesa, Serna acertou a trave e Everaldo aproveitou para marcar seu primeiro gol em 13 jogos.

O Inter até mostrou alguma reação ao empatar com Carbonero – seu terceiro gol em três jogos –, mais uma vez com frieza para colocar a bola na rede. O Flu ampliou ainda no primeiro tempo, novamente com Eve. Na etapa final, o Colorado pouco criou ou levou perigo ao gol de Fábio, mesmo com as mudanças feitas pelo treinador.

Devido à atuação, a torcida se irritou, vaiando o time após o apito final.

O que vem pela frente

O Inter troca a chave e volta a olhar para o Campeonato Brasileiro. No domingo (30), às 20h30min (de Brasília), enfrenta o São Paulo, mais uma vez no estádio Beira-Rio. A partida de volta da Copa do Brasil será na próxima quarta-feira (6), no Maracanã, às 21h30min.

