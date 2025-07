A escalação do Internacional para enfrentar o Fluminense na noite desta quarta-feira (30), no estádio Beira-Rio, não terá surpresas. O técnico Roger Machado promoverá apenas os retornos do zagueiro Vitão e do atacante Carbonero ao time titular para enfrentar a partida de ida da Copa do Brasil, a partir das 21h30min (de Brasília).

A partida de volta do confronto está marcada para a próxima quarta (6), no mesmo horário, no Maracanã. Antes, porém, o Colorado recebe o São Paulo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Novidade nos relacionado

A equipe alvirrubra que entrará em campo logo mais repetirá as escalações que venceram de Ceará e Santos, trazendo de volta Vitão, que estava suspenso pelo terceiro amarelo no empate de 1 a 1 contra o Vasco, no final de semana. Carbonero também começará a partida, após ter iniciado no banco contra o Gigante da Colina.

Assim, o Inter começa a partida contra o Tricolor com Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

A única novidade está entre os relacionados. O volante Richard, contratado junto ao Alanyaspor, da Turquia, ficará pela primeira vez à disposição no reservado. Além disso, recuperado do trauma sofrido na semana passada, Enner Valencia também ficará no banco.

Do lado o Flu, a equipe de Renato Gaúcho vem pressionada pelas quatro derrotas no Brasileirão. O treinador vai de Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Thiago Silva e Guga; Martinelli, Hércules e Nonato; Serna, Soteldo e Eve.