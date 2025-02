Internacional: desfalques permanecem no departamento médico

O Internacional não terá novidades vindas do departamento médico para a partida de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, sábado (22), às 21h30min, no estádio Beira-Rio. Dos três lesionados mais recentes, nenhum tem retorno imediato previso. Por isso, o técnico Roger Machado deve manter a equipe que venceu por 2 a 0 o jogo de ida, sábado passado (15), na Serra.

Os principais nomes estão no setor ofensivo, onde Vitinho, Carbonero e Valencia permanecem em campo, substituindo, respectivamente, Alan Patrick, Wesley e Rafael Borré. Com o placar conquistado no Centenário, o Colorado pode perder por 1 a 0 e, mesmo assim, garantir a vaga na decisão.

Boletim médico dos lesionados?

Do grupo em tratamento no DM, os mais próximos de voltarem são Alan Patrick e Borré. O meia se recupera de uma entorse no tornozelo direito, sofrido no 3 a 1 sobre o São Luiz, no dia 12. A evolução é considerada boa. Por sua vez, o colombiano sentiu um estiramento na coxa direita no 2 a 0 em cima do Monsoon, três dias depois, e passa por reavaliações diariamente.

A ideia é ter os dois nos confrontos decisivos caso o Internacional confirme a classificação. Com lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, sofrida igualmente em Ijuí, Wesley só deve retornar no final de março.

Além dos três, outros seis jogadores estão no departamento médico colorado. Deles, apenas Gustavo Gomes chegou a estrear no Estadual. O lateral-direito sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na primeira partida do Gauchão, no 2 a 2 contra o Guarany, em 22 de janeiro. Ele passou por cirurgia e deve retornar no segundo semestre.

A mesma lesão sofreu Gabriel Mercado, ainda no Brasileirão de 2024. O zagueiro também tem previsão de volta após junho. Gabriel Carvalho, que fraturou o pé esquerdo em janeiro, quando servia a Seleção Brasileira Sub20, retorna em abril. Já Clayton Sampaio (traumatismo no calcâneo esquerdo), Sérgio Rochet (lesão no joelho esquerdo) e Bruno Tabata (desconforto na coxa esquerda) não têm previsão de liberação.