Internacional volta à carga pelo argentino Elián Irala

Com a saída de Rômulo, a iminente venda de Thiago Maia para o Santos (novela ainda não finalizada) e o encerramento da janela de transferências estrangeiras na sexta-feira (28) fizeram o Internacional voltar à carga pelo argentino Elián Irala, como noticiou o portal Vozes do Gigante na quinta (20). De apenas 20 anos, o volante do San Lorenzo é o principal nome para reforçar a posição no grupo do técnico Roger Machado.

A direção colorada teria retomado contatos com o volante com o clube de Buenos Aires. Jornalistas argentinos comentaram nesta segunda (24) que a informação da retomada das conversas também apareceu nos bastidores do Ciclón, como confirmou um ex-dirigente. De acordo com o que circula por lá, Irala é um jogador “vendível”, mesmo que seja titular, já que tem um substituto.

O que facilitaria o negócio é que o agente do atleta é o mesmo do lateral-esquerdo Bernabei. Nenhum dos lados, porém, fala abertamente de valores ou do grau em que as negociações estão. O que se sabe, é que os hermanos querem cerca de 5 milhões de dólares (quase R$ 29 milhões) ou 4,5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) limpos de impostos.

A oferta do Internacional seria de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 23 milhões). Os montantes seriam referentes a 80% dos direitos econômicos. Em nova proposta apresentada na semana passada, a direção alvirrubra teria oferecida o mesmo valor por 70% do passe do volante.

Irala é o típico camisa 5

Volante do San Lorenzo joga tanto na primeira como na segunda função do meio-campo. Foto: Divulgação/CASL

Desde o começo do diálogo entre as direções, no início de fevereiro, o Colorado quer pagar parcelado, e o time bonaerense pede parte do valor à vista. O interesse alvirrubro diminuiu quando o Brighton-ING e as libras inglesas teriam entrado na jogada. A proposta britânica, no entanto, não teve os números divulgados nem teria ido adiante. Passadas algumas semanas, o Internacional retomou o contato.

Conforme detalham os jornalistas argentinos, Irala é o típico camisa 5. Volante central, com projeção à frente, podendo jogar tanto na primeira como na segunda função do meio-campo. Tem facilidade para chegar e arrematar de fora da área – fez alguns gols dessa forma. Também pode ser aproveitado na lateral-direita, onde igualmente joga bem.

Depois de vencer o time da Serra, por 2 a 0, no sábado (22), o elenco ganhou dois dias de folga e deve se reapresentar na terça (25) pela manhã. O jogo de volta, contra o Caxias, está marcado para as 21h30min do sábado de Carnaval (1º/3), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional pode até perder por um gol de diferença que avança à final do Campeonato Gaúcho.