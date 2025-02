Sem uma solução nas conversas com o San Lorenzo para a contratação de Elián Irala, o Internacional mira volante do mercado nacional como solução. Atualmente reserva do Atlético-MG, Igor Gomes, 25 anos, é um dos nomes buscados pela direção colorada para substituir Thiago Maia, que deve trocar o Beira-Rio pela Vila Belmiro.

O departamento de futebol alvirrubro trabalha para convencer os mineiros da negociação. Como Igor Gomes está no Brasil, caso a transferência não seja definida até sexta-feira (28), data final da janela estrangeira, as conversas podem ser estendidas até 11 de abril, quando termina o período para a contratação de atletas que jogaram os estaduais.

Surgido no São Paulo em 2018, o camisa 17 do Galo não é titular no time do técnico Cuca. Este ano, no Mineiro e na Copa do Brasil, entrou em seis das 11 partidas, jogando poucos minutos. No clube desde 2023, já vestiu a camisa alvinegra104 vezes, marcando três gols. Meia de origem, Igor Gomes pode ser usado também numa função mais recuada.

Além de um jogador para o lugar de Thiago Maia, o Internacional busca também um zagueiro e um lateral-direito. Esses dois teriam maior urgência, já que o mercado observado é mais amplo, o que teria como data limite a sexta.

E a novela Thiago Maia, como está?

O vai-e-vem de Thiago Maia com o Santos continua um mistério. Dada como certa há uma semana, a transferência para o Peixe barrou em mais uma questão: exigência de garantias por parte do Flamengo de que os paulistas pagarão os 4,5 milhões de euros pela compra do jogador.

– O Thiago Maia virou uma novela. A gente tinha acertado com o Internacional, que até então era a dificuldade maior do negócio, e já tínhamos acertado com o Flamengo. Porém, agora, o Flamengo pediu algumas garantias, que o Santos está tratando para viabilizar essa contratação – afirmou o presidente do alvinegro praiano, Marcelo Teixeira.

Além de assumir os 4,5 milhões de euros da dívida que era do Colorado com o clube carioca, o Peixe também deve depositar 2,5 milhões de euros nos cofres alvirrubros pelo volante.