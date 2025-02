Internacional tem semana decisiva para buscar reforços

O calendário cheio – com Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores – e as longas distâncias para percorrer na temporada 2025 fazem o Internacional correr contra o tempo para buscar reforços. Se forem jogadores vindos do Exterior, então, o prazo para contratação se encerra na sexta-feira (28). Em meio à reta final do Campeonato Gaúcho e às vésperas do fechamento da janela de contratações estrangeiras, o clube tem duas posições que parecem ser prioridade: a de lateral-direito e de volante.

Na defesa, há apenas o argentino Café Aguirre para a faixa do gramado, já que Nathan tem contrato encerrando no meio do ano. No meio, o técnico Roger Machado conta com Fernando e Bruno Henrique, dois jogadores que entregam muito ao time – no sábado (22), o camisa 8, por exemplo participou dos dois gols colorados na vitória de 2 a 0 sobre o Caxias.

Ambos os jogadores, porém, têm idade superior a 35 anos e a comissão técnica projeta que não poderão enfrentar o calendário de jogos e viagens constantes. Mesmo que novos nomes não possam ser inscritos nas semifinais e nas finais do Gauchão, caso o Internacional confirme a vaga, a direção alvirrubra busca nomes para o restante de 2025.

Bruno Henrique participou dos dois gols do Internacional contra o Caxias. Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

Roger Machado confirma busca por contratações

Na coletiva após a primeira partida da semifinal do Gauchão, o comandante colorado confirmou que o clube continua no mercado. Questionado sobre o setor direito do time, Roger Machado admitiu que o Internacional trabalha para "qualificar o grupo".

– Não tenho como adiantar as situações da janela. Sei que o clube está trabalhando incansavelmente para buscar reforços. Temos muitas competições pela frente. Claro que queria ter isso definido, mas o mercado está agitado. Estamos procurando – resumiu, citando as dificuldades nas negociações.

continua após a publicidade

Depois de vencer o time da Serra, o elenco ganhou dois dias de folga e deve se reapresentar na terça (25) pela manhã. O jogo de volta, contra o Caxias, está marcado para as 21h30min do sábado de Carnaval (1º/3), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Internacional pode até perder por um gol de diferença que avança à final do Campeonato Gaúcho.