Internacional: Roger Machado vê time no caminho certo

O Campeonato Gaúcho foi apenas a primeira competição do Internacional em 2025. Na sequência, o Colorado terá Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores – que terá sorteio dos grupos nesta segunda-feira (17). Por isso, uma das preocupações do torcedor é saber como está o time para o restante do ano. O técnico está otimista. Roger Machado vê time no caminho certo.

Ao ser questionado se vê o Alvirrubro preparado para ser campeão de outros torneios, treinador comentou:

– Eu penso que sim, mas se vamos conquistá-los, só mais lá para frente a gente vai saber. Na verdade, esse momento é construído. Você vai percebendo pequenos momentos, indícios. Nas adversidades que você supera, nos jogos que você vira, nos resultados que você mantém. Aí você precisa canalizar que essa energia toda seja direcionada para um lugar. É uma construção que vai te dando alguns sinais ao longo do caminho. E mesmo com saídas, com chegadas, com lesões, o grupo continuou coeso e com um objetivo único.

Antes, Roger Machado se permitiu falar o que chama “pessoa física”, sobre a importância da conquista para ele, como indivíduo:

– Eu reverenciei muito a minha ancestralidade. Como todos [no Rio Grande do Sul] de uma família grande têm um lado vermelho e também um lado azul, quando olhei para o céu hoje tive certeza de que aqueles que me ajudaram a entender o amor por esse clube estão muito felizes. Isso me gratifica.

Como foi o título

O Internacional voltou a conquistar o Gauchão após nove anos sem taça, no empate em 1 a 1 com o Grêmio, na tarde de domingo (16), no estádio Beira-Rio. Além de levantar a taça, o Colorado ainda impediu o coirmão de conquistar o octacampeonato, marca que só o lado vermelho de Porto Alegre tem, sequência obtida entre 1969 e 1976.