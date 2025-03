Campeão gaúcho, o Internacional deu folga para os jogadores após o título no Gre-Nal de domingo (16), no Beira-Rio. Quatro jogadores, contudo, se apresentaram às seleções sul-americanas nesta semana para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O goleiro Sergio Rochet chegou na segunda-feira (18) no Complexo Celeste, da seleção uruguaia. Recuperado de lesão, ele foi relacionado nos jogos decisivos do Gauchão e deve ficar no banco diante da Argentina na sexta-feira (21), no Estádio Centenário, assim como na terça-feira (25), contra a Bolívia, em La Paz.

Já os atacantes Borré e Johan Carbonero se apresentaram na seleção colombiana. Borré foi convocado antes, e Carbonero acabou chamado de última hora pelo técnico Néstor Lorenzo após o corte de Luis Sinisterra, do Bournemouth, da Inglaterra. A Colômbia visita o Brasil na quinta-feira (20), em Brasília, e depois recebe o Paraguai na terça-feira, em Barranquilla.

Por fim, o atacante Enner Valência será opção do Equador para os jogos da seleção contra a Venezuela, em Quito, e frente ao Chile, em Santiago. Os jogos serão na sexta e terça-feira.

Jogadores do Internacional ficam à disposição para estreia do Brasileirão após tempo nas seleções

Apesar da convocação, o Internacional não se preocupará com um eventual desfalque do quarteto. O Colorado não tem jogos dentro do período da Data Fifa e só volta a campo pela estreia do Campeonato Brasileiro.

Rochet, Borré, Carbonero e Valência se reapresentam na quarta-feira (26) e ficam à disposição do técnico Roger Machado. O Internacional encara o Flamengo no sábado (29), às 21h, no Maracanã, pela primeira rodada da Série A.