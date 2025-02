Internacional: San Lorenzo endurece negociação por Elián Irala

Apesar da nova investida do Internacional, o San Lorenzo endureceu a negociação por Elián Irala, volante pretendido para os lugares de Rômulo e de Thiago Maia. Informações obtidas junto à direção do clube portenho indicam que El Ciclón está irredutível. “Si no mejoran lo monto y forma de pago no pasa nada ("se não melhorarem o valor oferecido e a forma de pagamento, nada acontece”, em tradução livre)", disse mensagem recebida por uma repórter argentina repassada exclusivamente ao Lance!

Os cartolas colorados retomaram os contatos com o clube bonaerense no final da semana passada. Jornalistas argentinos comentaram na segunda (24) que o guri de 20 anos é apontado como um jogador “vendível”, mesmo que seja titular. O que tem dificultado a vinda dele para Porto Alegre é o valor pretendido.

A oferta inicial do Internacional havia sido de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 23 milhões), pagos parceladamente. Os cartolas hermanos, porém, estão irredutíveis na sua pedida: 5 milhões de dólares (quase R$ 29 milhões) ou 4,5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) livres de impostos. Os valores são referentes a 80% dos direitos econômicos do jogador.

A nova proposta colorada seria de 4,5 milhões de dólares (R$ 26 milhões) brutos, por 70% do passe do volante. O Colorado tem até sexta (28) para fechar negócio se quiser contar com o jogador para a temporada 2025.

Irala é o típico camisa 5 argentino

Apesar da pouca idade, Irala é considerado um jogador pronto e, dessa forma, visto pela direção colorada como ideal para reforçar o grupo comandado por Roger Machado. Isso porque Irala é o típico camisa 5. Ou seja, volante central, com projeção à frente, podendo jogar tanto na primeira como na segunda função do meio-campo.

continua após a publicidade

O titular da equipe do Papa Francisco tem facilidade para chegar e arrematar de fora da área – fez alguns gols dessa forma. Também pode ser aproveitado na lateral-direita, onde igualmente joga bem.