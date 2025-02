Internacional e Caxias terão gramado como adversário

O gramado do estádio Centenário, onde Caxias e Internacional se enfrentam pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, está o que tradicionalmente se chama no Rio Grande do Sul de potrero. A partida começa às 16h30min (de Brasília) deste sábado (22).

Vídeo divulgado pelo jornalista Leandro Behs no X (antigo Twiter) mostra um campo irregular, com alguns pontos sem grama e outros com blocos de diferentes tipos de relva. A gravação foi feita por volta das 13h30min, das cabines de imprensa do Centenário.

Colorado tem desfalques do meio para frente

No Internacional, Carbonero (E) deve formar dupla de ataque com Valencia. Foto: Ricardo Duarte/SCI

Além da qualidade do gramado, o time comandado por Roger Machado enfrentará outro grande problema: desfalques do meio para a frente. Não estarão no jogo Thiago Maia, em negociação com o Santos, Alan Patrick, Wesley e Borré, lesionados.

Assim, o Internacional enfrentará o Caxias e o gramado irregular do Centenário com uma série de mudanças na equipe titular que começou a temporada já com diversas ausências. No lugar de Thiago Maia, Bruno Henrique deve atuar mais uma vez como segundo volante.

Já Alan Patrick, Wesley e Borré devem ser substituídos poro Vitinho, Wanderson e Carbonero, respectivamente. Dessa forma, o técnico colorado manda a campo um Internacional com Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson; Carbonero e Valencia.

Do lado do Caxias, o técnico Luizinho Vieira deve escalar o Grená com Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Mantuan e Tomas Bastos; Calyson, Nicholas e Richard.

O Centenário deve receber cerca de 10 mil torcedores. Até as 15h desde sábado (22), os colorados haviam comprado 5 mil das 7 mil entradas colocadas ao seu dispor. Do lado da equipe da Serra, a mesma quantidade havia sido vendida.

Internacional e Caxias voltam a se enfrentar, pelo segundo jogo da seminal, no sábado de Carnaval, dia 1º de março, às 21h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio.