O técnico Roger Machado tem dificuldades para escalar o Internacional para a partida contra o Caxias, às 16h30min (de Brasília) deste sábado (22), no estádio Centenário, pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Além dos jogadores que ainda não atuaram no ano por conta de lesões, o Colorado perdeu três titulares importantes nos últimos confrontos.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Sem Alan Patrick, Wesley e Rafael Borré, o time deve ir a campo com uma escalação improvisada do meio para a frente. Para o lugar do atacante, Roger Machado deve escolher Carbonero, além da volta de Wanderson. No meio, a oportunidade deve ficar com Vitinho.

Atrás, com os retornos de Vitão e Fernando, a defesa ficará praticamente completa – apenas o goleiro Sérgio Rochet, que ainda se recupera de uma tendinose no joelho esquerdo. Dessa forma, o Internacional jogará com Anthoni; Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Vitinho e Wanderson; Carbonero e Valencia.

continua após a publicidade

Bruno Tabata que estava perto de retornar sofreu um revés. Após avaliações detalhadas no quadro clínico da lesão muscular na região do reto femoral da coxa esquerda, foi estabelecido um novo protocolo de tratamento, e o atleta não retornará antes do fim do Gauchão.

Zagueiro Vitão (E) volta à defesa colorada (Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional)

Caxias mantém mistério na escalação

No último treino antes de descer a Serra, o técnico Luizinho Vieira manteve o mistério a respeito da escalação do Caxias. O certo é que o treinador grená deve ter a volta de três jogadores que estavam no Departamento Médico: os atacantes Iago e Gabriel Lima e o zagueiro Alan.

continua após a publicidade

Apenas o segundo, porém, tem chances de começar o jogo na vaga de Nicholas. Assim, o Grená deve jogar com Victor Golas; Thiago Ennes (Ronei), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Lorran (Mantuan) e Tomas Bastos; Calyson, Nicholas (Gabriel Lima) e Richard. O jogo de volta entre Internacional e Caxias será no dia 1º de março, às 21h30min (de Brasília), no estádio Beira-Rio.