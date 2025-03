Após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, pela primeira rodada do Brasileirão, neste sábado (29), no Rio de Janeiro, o técnico do Internacional Roger Machado falou em trocar a chave. Isso porque o Colorado volta a campo na quinta-feira (29), dessa vez pela Libertadores. O time enfrentará o Bahia, pela primeira rodada do Grupo F do torneio continental.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O comandante alvirrubro foi questionado sobre o planejamento para disputar partidas por três competições diferentes. Roger afirmou que a ideia é fazer jogo a jogo.

– Esse [o jogo com o Flamengo] foi o primeiro degrau de uma escada longa de três competições em 60 dias. Vamos sempre levar a campo aqueles que estiverem melhor recuperados, estiverem com ritmo melhor, que possam entender as estratégias para cada jogo fazer leitura do que será melhor.

continua após a publicidade

Depois, acrescentou:

– Agora é virar a chave e prestar atenção na Libertadores.

"Enfrentamento de equipes postulantes"

O treinador ainda falou do enfrentamento com a equipe de Filipe Luís e sair do Rio de Janeiro com um ponto:

– Foi um enfrentamento de duas equipes postulantes ao título. Para a gente que deseja se manter na disputa é importante esse resultado. A ideia para esse jogo foi pensando nas ausências que o Filipe Luís dentro a nossa estrutura.

E comentou sobre a saída de Sergio Rochet, que sentiu um trauma na mão esquerda ainda na etapa inicia e foi substituído no intervalo, e a entrada de Anthoni. Perguntado sobre o que falou para o goleiro que foi titular no Estadual, descontraiu:

continua após a publicidade

– Vai lá e entra… – depois, explicou a brincadeira:

– Ele já vinha jogando, sabe o que faz dentro do nosso modelo. Tem a confiança de toda a comissão técnica e da equipe.

O que vem pela frente

O Colorado embarcou para Porto Alegre horas depois da estreia no Brasileirão e o grupo ganhou folga no domingo (30). O elenco trabalhará segunda-feira (31), terça (1º) e quarta (2), viajando logo após esse último treino para Salvador. Depois de pegar o Esquadrão de Aço, o retorno será na madrugada de sexta (4). No domingo (6), às 18h30min (de Brasília), o Alvirrubro recebe o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão.