Flamengo x Internacional: Luiz Carlos Jr narra gol inexistente e viraliza na web

Flamengo e Internacional ficaram no empate em 1 a 1 na primeira rodada do Brasileirão, em jogo com narração de Luiz Carlos Jr. No segundo tempo, o locutor se confundiu e narrou gol em uma cobrança de falta de Plata que tocou na rede pelo lado de fora. A cena viralizou nas redes sociais.

Aos 32 minutos do segundo tempo, Plata cobrou uma falta com perigo, e Luiz Carlos Jr achou que a bola havia entrado no gol. Segundos depois, o narrador se corrigiu. O Internacional abriu o placar no primeiro tempo, com Bruno Henrique, e o Flamengo empatou na etapa final, com Léo Pereira.

