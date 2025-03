Internacional: dois reforços que já estão no estádio Beira-Rio

O Internacional receberá em breve dois reforços que já estão no estádio Beira-Rio. Tratam-se do técnico Roger Machado e do zagueiro Victor Gabriel. O Lance! apurou que os dois negócios, de tipos diferentes, estão praticamente fechados e devem ser anunciados em breve. A direção trabalha para valorizar os dois profissionais, que têm apresentado bons resultados.

No caso do treinador, a renovação até o final de 2026 está encaminhada. Uma reunião entre a direção e o estafe do comandante colorado, nos últimos dias, tratou sobre a valorização salarial e também prorrogação do vínculo da comissão técnica, desejo de ambas as partes. A assinatura e anúncio oficial devem ser realizados nos próximos dias. O novo contrato está sendo elaborado. Porém, a renovação é tratada como certa.

O trabalho e a dedicação de Roger Machado ganharam reconhecimento nos bastidores colorados. O treinador alvirrubro participa ativamente do planejamento dos trabalhos junto ao departamento de futebol, e, nas folgas, visita frequentemente o CT Celeiro de Ases, em Alvorada, onde as categorias de base treinam. Foi assim que ele tomou conhecimento de Victor Gabriel, que entrou no time no começo do Gauchão e não saiu mais.

Aquisição está encaminhada junto ao Sport

Falando do camisa 41, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda, suas atuações seguras levaram os dirigentes a encaminharem sua compra definitiva. O dono da quarta-zaga, que completa 21 anos em abril, terá seus direitos federativos adquiridos nas próximas semanas junto ao Sport. Os valores já estão definidos, e o prazo para realização da operação deverá ser antecipado.

Victor Gabriel deve ganhar um aumento salarial a partir da mudança no contrato. Um vínculo longo também deverá ser acordado.

– É uma prioridade. Estamos conversando sobre isso. Temos essa segurança jurídica e vamos fazer. Ele será jogador definitivo do Inter. É uma decisão já tomada – disse o presidente alvirrubro, Alessandro Barcellos, em entrevista ao programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida.

