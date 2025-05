Atacante argentino que joga na Itália na mira do Internacional

Na Internazionale desde 2022, o atacante Joaquín Correa está na mira do Internacional. O jogador tem seu contrato com a equipe italiana se encerrando no final de junho e poderá se transferir sem custos. Fontes argentinas apontam interesse também do Estudiantes, onde o atleta surgiu para o profissional, em 2025, A ideia em La Plata é que ele reforce a equipe para disputar a segunda fase da Libertadores. Também querem o jogador o Fernabahçe e um clube mexicano.

No Beira-Rio, Correa chegaria para reforçar um setor que, hoje, só conta com Wesley e os garotos Lucca, Ricardo Mathias e Raykkonen. Isso porque Enner Valencia, Johan Carbonero e Rafael Borré continuam no departamento médico. Correa atua como segundo atacante.

Carreira na Europa

Aos 30 anos, o segundo atacante esteve emprestado ao Olympique Marselha na temporada 2023/2024, retornando a Milão na metade do ano passado. A sua não permanência na equipe francesa teria frustrado o argentino, que este ano só esteve em campo em 20 partidas – 17 pela Série A e três pela Copa da Itália –, marcando dois gols e fazendo quatro assistências.

Após ter passado pela base do River Plate e chegar ao Estudiantes ainda no sub-20, Carlos Joaquín Correa se profissionalizou em 2015, sendo negociado com a Sampdoria na janela de transferências do meio daquele ano. Depois, foi negociado com o Sevilla em 2018 e voltou à Itália indo defender a Lázio em 2021.

Na equipe romana, atuou 117 vezes, marcando 30 gols. Acabou emprestado à Internazionale em 2021 e, após uma temporada, a equipe nerazurri o contratou por definitivo em 2022. O camisa 20 da Inter foi convocado 20 vezes para a Seleção Argentina, entre 2017 e 2022, tendo marcado quatro gols e fazendo parte do grupo que conquistou a Copa América de 2021.

