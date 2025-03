Internacional: Roger Machado espera ter alguns retornos

A projeção para os Gre-Nais da final do Campeonato Gaúcho passa, claro, pelo departamento médico do Internacional. Por isso o técnico Roger Machado não deixou de comentar o que espera para a semana do primeiro clássico após garantir o retorno colorado à decisão do Estadual, com a vitória de 3 a 1 sobre o Caxias, sábado (1º), o Beira-Rio.

Conforme o treinador, muitos dos jogadores já não estão no departamento médico, mas trabalhando na fisioterapia ou na transição. Na sequência, ele comentou sobre as três principais ausências dos últimos jogos:

– O Borré tem uma capacidade de evolução muito boa. Vem muito bem. No caso do Alan [Patrick], o que determina mais é a sensibilidade local e a recuperação plena do ligamento. Ele já está trabalhando também bem. O Wesley, ontem [sexta-feira, 28] o vi fazendo alguma coisa no campo.

Depois, acrescentou:

– Teremos, penso eu, algum retorno, porque é uma decisão e é importante ter todo mundo à disposição e pronto para enfrentar dois jogos difíceis.

Já sobre Bruno Henrique, que saiu de campo e, imediatamente, colocou gelo na coxa esquerda, Roger frisou:

– Vamos ter que esperar. Ele sentiu pesar a perna e não quis seguir porque achou que pudesse ser algo diferente. Então, vamos partir do princípio de que o Bruno Henrique vai estar apto.

Alan Patrick trabalha para voltar na decisão. (Foto: Reprodução/X/@SCInternacional)

O clássico nas finais

Com o resultado de sábado, o Internacional garantiu a volta à final do Gauchão, da qual estava fora desde 2021, ganhando a chance interromper a sequência de títulos do maior rival. Como já aconteceu entre 1961 e 1968, o Grêmio se tornou heptacampeão em 2024 e tenta chegar ao octa, o que igualaria a marca colorada obtida entre 1969 e 1976.

Em decisões do Estadual, esta será a 57ª vez que a dupla disputa a taça – são 30 conquistas do Inter e 26 do Grêmio. No total do clássico, são 444 partidas até o momento, com 164 vitórias vermelhas, 141 tricolores e 139 empates. As partidas estão marcadas para sábado (8), às 16h30min, na Arena, e no domingo seguinte (16), às 16h ou 18h, no Beira-Rio.