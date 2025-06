Internacional: Roger Machado aposta na retomada do Brasileirão

Após a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, o Internacional passará 30 dias na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado aposta, porém, na retomada da competição para reverter a situação. Nos primeiros 17 dias, o Colorado terá quatro partidas, três delas contra adversários diretos para escapar do Z4.

A partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão deixou o Alvirrubro com 11 pontos, na 17ª colocação, o primeiro entre os quatro últimos. São duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas, com 12 gols marcados e 18 sofridos.

De olho em uma arrancada

Na coletiva após o confronto com o Galo, Roger Machado disse acreditar na força do time para sair do Z4. Para ele, o grupo já demonstrou ter condições de se recuperar.

– O grupo e o trabalho são capazes de reverter. Foi o trabalho e o grupo que nos trouxeram até aqui, desde o ano passado, com campanhas muito boas. A retomada no Brasileiro do ano passado, o título o Gauchão, a classificação em primeiro em um grupo muito difícil na Libertadores, classificação na Copa do Brasil – enumerou, para depois projetar:

– Na retomada teremos um período grande só com os jogos do Brasileiro. Isso vai nos permitir ter uma arrancada. Depois, quando as copas se acirrarem, termos que fazer escolhas.

O que vem pela frente

Depois das férias e da intertemporada por conta do Mundial de Clubes, a maratona de jogos, com enfrentamentos no meio e no final de semana, recomeça. Em 17 dias serão quatro jogos – três deles da parte de baixo da tabela.

Esses adversários são o Santos e Vitória, ambos com os mesmos 11 pontos do Inter, na 15ª e na 16ª colocação, respectivamente. E o Vasco, 13 pontos, na 13ª. Depois, no dia 30, ainda tem a partida de ida da Copa do Brasil, contra o Fluminense.

O calendário colorado

13/6 a 13/7 – Mundial de Clubes

16/6 a 28/6 – Férias

28/6 a 12/7 – Intertemporada

13/7 – Domingo – Brasileirão – Beira-Rio – Internacional x Vitória

20/7 – Domingo – Brasileirão – Beira-Rio – Internacional x Ceará

23/7 – Quarta – Brasileirão – Vila Belmiro – Santos x Internacional

27/7 – Domingo – Brasileirão – Beira-Rio – Internacional x Vasco

Internacional x Vasco 30/7 – Quarta – Copa do Brasil – Beira-Rio – Internacional x Fluminense