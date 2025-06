O volante argentino Elian Irala segue na mira do Internacional. E um aspecto pode facilitar a vinda do meio-campista de 20 anos para Porto Alegre: seu clube, o San Lorenzo, enfrenta grave crise financeira.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Em maio, às vésperas das quartas de final do Apertura, contra o Argentinos Juniors, os jogadores do San Lorenzo realizaram greve e decidiram não treinar. O motivo era atraso no pagamento dos salários.

A venda de Irala é uma alternativa para o San Lorenzo superar essa dificuldade financeira. Conforme apurado pelo Lance!, o Ciclón ainda quer 3 milhões de dólares (R$ 16,7 milhões), mas é possível que abaixe a pedida para receber o dinheiro o quanto antes.

continua após a publicidade

O molde da negociação ainda é discutido pelos clubes. De qualquer forma, a negociação só poderá ser concretizada a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências internacional.

Quem é Elian Irala?

Formado no próprio San Lorenzo, Irala é um camisa 5, mas com capacidade de chegar à frente. Desde que subiu para o profissional do Ciclón, em 2023, ele soma 73 jogos, com dois gols marcados e uma assistência. Este ano, após a aproximação do Inter, em fevereiro, o volante passou a ser menos aproveitado. Se em 2024 atuou 45 vezes, desde janeiro foram 17 participações – a última em 10 de maio, na vitória por 2 a 1 sobre o Tigres.

continua após a publicidade