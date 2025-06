Internacional da expectativa era topo da tabela. O da realidade, Z4

A derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG, na noite desta quinta-feira (12), na Arena MRV, em Belo Horizonte, deixou o Internacional na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O resultado serviu para reforçar a ideia de expectativa x realidade do Colorado na competição. Era esperada uma campanha melhor, de caça aos líderes. A realidade se tornou a entrada no Z4.

Com o placar em Minas Gerais, somado às vitórias do Vasco por 3 a 1 sobre o São Paulo e do Santos por 3 a 2 em cima o Fortaleza e ao empate em 0 a 0 entre Vitória e Cruzeiro, o Alvirrubro terminou a rodada com 11 pontos, na 17ª colocação da tabela. Ou seja, vai passar a parada para o Mundial de Clubes no Z4.

Longe do objetivo inicial

Depois de acumular três derrotas e dois empates nas últimas cinco rodadas – quatro deles tomando gol antes dos 10 da etapa inicial –, o Inter até começou o jogo eletrizado, atento e teve uma boa atuação nos minutos iniciais. Quase parecia o Inter da expectativa dos primeiros meses do ano. Mesmo com três volantes, achava espaços e quase abriu o placar.

Isso durou, porém, 15 minutos. A partir daí, o Atlético passou a dominar e os erros se sucederam do lado vermelho. Até gol contra acabou fazendo. Só não foi cedo – saiu aos 29. Era o Colorado da realidade surgida no mês de maio. Era o mesmo time das três derrotas e dois empates. A equipe das desatenções em momentos importantes.

A volta do intervalo seguiu o roteiro dos dois empates desse período. O Alvirrubro voltou melhor. Foi valente. Perdeu gols. Errou passes. Precisando ir para cima, quase tomou o segundo mais de uma vez. Até que tomou, nos acréscimos. Querendo empatar e virar o jogo, Roger Machado empilhou atacantes – a partir dos 20 teve em campo Enner Valencia, Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Wesley –, além do meia Yago Noal.

Terminando as 12 primeiras rodadas no Z4 não poderia ser mais longe da longe da meta traçada pela comissão técnica. Além de ficar muito aquém da expectativa criada pela campanha invicta e pelo bom futebol apresentado no Campeonato Gaúcho e nos primeiros jogos do torneio nacional, bem como na Libertadores.

O esperado era a presença alvirrubra na parte de cima da tabela, próximo aos líderes, com uma distância pequena de pontos. O objetivo da comissão técnica era manter a briga pelo título no horizonte, como explicou algumas vezes o técnico Roger Machado. O da torcida era ver o time efetivamente lutando por uma taça que não é conquistada desde 1979.

O que vem pela frente

Devido à disputa do Mundial de Clubes, nos EUA, o Inter decidiu dar 15 dias de férias aos jogadores. A reapresentação do grupo está marcada para o próximo dia 28, no CT Parque Gigante. Os 15 dias restantes até o final do torneio da Fifa e o retorno do Brasileirão será usado como intertemporada.

Na volta, serão cinco jogos seguidos, meio e final de semana. Além disso, terá três jogos daqueles que “valem seis pontos”, contra adversários diretos da parte de baixo da tabela – pega Vitória e Vasco, no Beira-Rio, e Santos, na Vila Belmiro.