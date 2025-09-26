As ausências para o primeiro Internacional de Ramón Díaz

Os primeiros dois primeiros treinos de Ramón e Emiliano Díaz, nestas quinta (25) e sexta-feira (26), no comando do Internacional foram marcados por baixas no grupo para montagem do time que irá enfrentar o Juventude. A estreia dos argentinos na casamata colorada acontece neste sábado (27), às 18h30min, no estádio Alfredo Jaconi, com as ausências de três a oito jogadores – seis deles dos titulares.

A partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro é a primeira das 15 decisões que Alvirrubro tem até o final do ano. O time está em 14º, com 27 pontos, apenas cinco à frente do Vitória, primeira equipa na zona de rebaixamento.

As ausências certas no primeiro Inter de Ramón Díaz

Seis atletas estão definitivamente fora da partida – cinco deles titulares absolutos. Três são da defesa: Aguirre, Juninho e Bernabei. Os dois primeiros levaram o terceiro amarelo no Gre-Nal 448. Já o lateral-esquerdo foi expulso no clássico.

O quarto e o quinto são os volantes Thiago Maia e Alan Rodríguez. O brasileiro não treinou em nenhum dos dois dias e ficou fora da delegação, que embarcou no começo da tarde para a Serra. Já o uruguaio está no DM, com lesão muscular. O sexto nome é o atacante Gustavo Prado, que está com a Seleção Brasileira para o Mundial Sub-20.

Para o lugar dos três primeiros entram Alan Benítez, na lateral direita, Gabriel Mercado na zaga e Victor Gabriel na esquerda. Para substituir os camisas 14 e 29 há dúvidas devido as baixas no trabalho desta sexta.

As dúvidas no primeiro Inter de Ramón Díaz

Para o meio-campo, Don Ramón usou inicialmente Richard, depois Luis Otávio, e Bruno Henrique, depois, Óscar Romero. O camisa 36, porém, saiu mais cedo do treino e virou dúvida. Outra possível ausência é o goleiro Rochet, que também participou apenas de parte das atividades.

Assim, o primeiro Inter de Ramón e Emiliano Díaz pode começar assim: Rochet (Anthoni); Alan Benítez, Vitão, Gabriel Mercado e Victor Gabriel; Luis Otávio (Richard), Bruno Henrique, Óscar Romero e Alan Patrick; Rafael Borré e Carbonero.