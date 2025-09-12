Joias do Lance! ganham espaço com saída de atacantes do Internacional
Garotada do Celeiro de Ases deve começar a aparecer na reta final do ano
As saídas dos atacantes Wesley e Enner Valencia está abrindo espaço para os guris da base do Internacional, incluindo nomes destacados pelo Lance! em junho. Com apenas cinco atletas no grupo principal para o setor – Carbonero, Gustavo Prado (que ficará um mês fora, entre final de setembro e final de outubro, para disputar o Mundial Sub-20, com a Seleção Brasileira), Rafael Borré, Ricardo Mathias e Vitinho – o técnico Roger Machado começará a relacionar e escalar nomes vindos do Celeiro de Ases.
E não só no ataque. O Lance! apurou alguns nomes que devem ganhar atenção da torcida a partir de agora. O Alvirrubro tem 17 partidas até o final do ano. Todas os jogos são pelo Campeonato Brasileiro.
Os nomes para o ataque
Conversando com fontes ligadas ao dia a dia do vestiário, o Lance! levantou cinco nomes que devem "começar a ter protagonismo", como disse um dos ouvidos. Alguns deles já são conhecidos, como Raykkonen, que vem sendo relacionado desde maio, quando chegou a entrar e marcar um gol, anulado, na partida de ida contra o Maracanã, na terceira fase da Copa do Brasil.
Outro é Allex – fala-se Allêx, com E grave. Conforme revelado por uma fonte:
– Joga em todas da frente! Menos de 9. Mas prefere o lado direito do ataque. Já foi até lateral-esquerdo no sub-15 e sub-17. Vem treinando muito bem.
Outro nome para frente é João Victor – que, como Raykkonen, esteve nas Joias do Lance!. O garoto de 18 anos tem boa mobilidade, participa dos momentos ofensivos e defensivos da equipe. Sua força e velocidade, aliados à sua boa técnica, e excelentes arremates a gol, o fazem um atacante promissor.
Opções para outros setores
Com o grupo mais enxuto – desde o começo da temporada, 12 jogadores deixaram o Beira-Rio –, guris de outros setores devem aparecer mais vezes. Tanto no banco como entrando algumas vezes para ganhar minutagem. A ideia é, também, preparar a garotada para a temporada de 2026.
Um dos nomes que, nesse caso volta a aparecer, é o lateral-esquerdo Pablo. Aos 19 anos, o jogador veio do Vasco em 2024 para reforçar o sub-20 e, agora, deve ter espaço como reserva de Bernabei, único da posição no time.
Cria do Celeiro de Ases, há nove anos no clube, o meia Yago Noal é outro que terá mais espaço. Participando dos treinos e de jogos do profissional desde o ano passado, o guri que chegou ao Inter em 2016, entrou pouco no Brasileirão, mas tem chances de aparecer mais daqui para a frente.
