Internacional

Torcedor respondeu ao Lance!: Ramón Díaz no Internacional aprovado

Técnico argentino desembarcou na noite de quarta e já treina nesta quinta-feira

Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 26/09/2025
08:15
Ramón e Emiliano Díaz no primeiro treino no Internacional
Emiliano e Ramón Díaz no primeiro treino no Internacional, no CT Parque Gigante (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Com a confirmação do novo técnico, que assinará contrato até o final de 2026, o Lance! quis saber se torcedor gostou de Ramón Díaz no Internacional. E a resposta foi altamente positiva. Com participações via canal de WhatsApp, 77,2% deram aval à contratação do argentino e sua comissão técnica. Contrários somaram 22,8%.

Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp.

O argentino comandou seu primeiro treino no CT Parque Gigante na tarde da quinta-feira (25). O trabalho foi fechado à imprensa. Logo depois, concedeu entrevista coletiva, que foi acompanhada pelo Lance!.

Ramón Díaz quer Internacional protagonista

O argentino, seu filho Emiliano e a comissão técnica chegaram a Porto Alegre por volta das 21h da quarta-feira (25), em voo fretado pela direção colorada. O objetivo é que o trabalho comece imediatamente. Com acordo fechado entre as partes na noite de terça (23), Ramón Díaz chegou à Porto Alegre 24 horas depois e comentou em vídeo divulgado nas redes sociais do clube:

– Estou contente e feliz. Quero que o time seja protagonista.

Missão imediata

O argentino chega com a missão imediata de colocar a equipe de volta aos trilhos no Brasileirão. E o primeiro objetivo é se afastar da zona de rebaixamento. Afinal, o Colorado está na 14ª colocação, com 27 pontos, apenas cinco à frente do Vitória, primeiro time na Z4. Ramón terá pouco tempo de preparação: já nesta quinta à tarde comandará o primeiro treino no CT Parque Gigante.

Ao lado do argentino, desembarcaram cinco integrantes de sua comissão técnica. Além de seu filho, Emiliano, com quem divide as funções à beira do campo, chegaram o preparador físico brasileiro Diego Pereira, os assistentes Bruno Urribarri e Oscar Ferreyra, além do analista de desempenho Juan Romanazzi.

Primeiro treino de Ramón Díaz no Internacional
Primeiro treino de Ramón Díaz no Internacional, no CT Parque Gigante (Foto: SC Internacional)

