Zubeldía não esconde dor por eliminação, mas valoriza vitória do São Paulo: ‘Clássico se ganha’

Zubeldía se esquivou de perguntas sobre o desempenho da equipe e preferiu valorizar o resultado no clássico (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 20:43 • Brasília (DF)

Mesmo após a vitória do São Paulo por 3 a 1 diante do Corinthians, pelo Brasileirão, o técnico Luís Zubeldía não escondeu a dor da eliminação sofrida no meio de semana pela Libertadores. Em entrevista coletiva pós-jogo, o argentino se recusou a analisar o rendimento do Tricolor no clássico, afirmando que o contexto era prejudicial, e preferiu valorizar a capacidade de superação de seu elenco.

➡️ Veja a classificação atualizada e simule os próximos jogos do Tricolor no Brasileirão

- É difícil analisar o rendimento porque viemos de uma semana muito difícil. Não valorizar a vitória e colocar por cima da mesa a análise do jogo me parece desnecessário. Ainda mais por se tratar de um clássico. Então, ganhar um clássico depois de uma semana muito difícil é para valorizar e felicitar meus jogadores.

Na sequência, o técnico dedicou o resultado aos torcedores do São Paulo e deixou claro que não se incomodou com o desempenho da equipe. Vale lembrar que o Tricolor atuou boa parte do segundo tempo com dois jogadores a mais e, mesmo assim, teve dificuldades para controlar o jogo.

Zubeldía, no entanto, se valeu de um ditado bastante conhecido no futebol para justificar essa sua visão sobre a partida: "Clássico não se joga, se ganha".

- Sabíamos que precisávamos ganhar, não só por nós, mas também por nossos torcedores, por nossa família. E apesar de sentir uma tristeza enorme, porque a Libertadores era o campeonato mais importante do ano, soubemos jogar com essa dor e, pouco a pouco, ir crescendo no Brasileirão. Para isso, era importante ganhar hoje. Os clássicos, eu entendo que é preciso ganhá-los. Ganhamos e a análise do jogo é difícil por todo o contexto.

Lucas Moura comemora gol na vitória do São Paulo sobre o Corinthians (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Por fim, o técnico revelou que o objetivo do São Paulo daqui em diante é se classificar para a próxima Libertadores através do Brasileirão. Na visão do técnico, o clube precisa marcar presença na competição de maneira consecutiva, pensando em uma conquista.

- Nosso objetivo é ir jogo a jogo, com a maior energia possível, já que vamos jogar um só torneio. Vamos ter semanas mais longas. Nós temos 10 partidas, então vamos tentar fazer o melhor possível em cada jogo. Em dezembro, vemos onde terminamos, para que o São Paulo possa jogar de maneira consecutiva este tipo de torneio internacional.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo