Vasco luta com um a menos e segura empate com o Cruzeiro no Mineirão

Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 20:29 • Belo Horizonte (MG) • Atualizada em 29/09/2024 - 21:48

Vasco e Cruzeiro empataram por 1 a 1 em confronto válido pela 28ª rodada do Brasileirão, no Mineirão. A partida foi marcada pelo equilíbrio e teve um pouco de tudo: sem David, que lesionou o joelho no início da partida, o Gigante da Colina contou com Vegetti para abrir o placar, mas sofreu o empate com um cabeceio do zagueiro Zé Ivaldo. Destaque no meio de campo do time, Mateus Carvalho foi expulso pelo árbitro na reta final da partida.

Cruzeiro 1x1 Vasco: como foi o jogo?

O Vasco foi a campo com novidades, em especial, a volta fe Philippe Coutinho à equipe titular. O Gigante da Colina começou a partida com o susto: aos 12 minutos, o atacante David sentiu uma lesão após dividida com Mateus Vital, do Cruzeiro, e foi substituído por Jean David. Apesar da baixa, o time fez um primeiro tempo sólido e não se deixou envolver pela Raposa, dona da casa. Na reta final do primeiro tempo, Pablo Vegetti foi oportunista e abriu o marcador para o Gigante da Colina aproveitando o rebote de Cássio.

O gol coroou um primeiro tempo valente do Vasco, que mesmo atuando como visitante, voltou para o vestiário com mais finalizações a gol que o Cruzeiro (9 a 5). Com o tento, o argentino alcançou Bahianinho (Portugal) e Alfredo González (Argentina) como o quatro maior artilheiro estrangeiro da história do clube, com 29 gols marcados.

Vegetti, do Vasco, comemora gol durante partida contra o Cruzeiro. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Já no segundo tempo, o Cruzeiro passou a levar mais perigo e conquistou o empate em um cabeceio indefensável de Zé Ivaldo, que marcado por Lucas Piton, foi soberano após cruzamento de Barreal. Com o gol sofrido, Paiva optou por mexer no time: Coutinho e Hugo Moura saíram para a entrada de Paulo Henrique e Sforza. A modificação adiantou Puma Rodríguez, que passou a atuar como um ponta, enquanto Jean David assumiu o papel centralizado.

Em casa e na busca pela vitória, o Cruzeiro empurrou o time de Rafael Paiva para a defesa. As alternativas eram os contra-ataques, por vezes dificultados pelas más decisões de Puma e Emerson Rodríguez. Aos 35 minutos do segundo tempo, a situação da equipe ficou ainda mais difícil: Mateus Carvalho, que fazia ótima partida no meio de campo do Cruzmaltino, recebeu cartão veremlho após entrada em Peralta.

O Cruzeiro, que reforçou a pressão após ficar com um jogador a mais, teve oportunidade de virar o jogo com Peralta e Zé Ivaldo, mas Léo Jardim foi decisivo com grandes defesas na meta do Gigante. Com o empate, o Vasco assume a nona colocação provisória na tabela do Brasileiro, com 36 pontos. O Cruzeiro, com 43, fica em oitavo.

O que vem pela frente?

O Vasco seguirá em Minas Gerais após o resultado contra o Cruzeiro: o time enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira (2), no jogo de ida pelas semifinais da Copa do Brasil. A Raposa, do outro lado, encara o Fluminense na quinta (3), em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA



28ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: 20/09/2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Vegetti (41'/1ºT) (VAS); Zé Ivaldo (14'/2ºT) (CRU)

🟨 Cartões amarelos: João Vitor, Léo e E. Rodríguez (VAS)

🟥 Cartão vermelho: Mateus Carvalho (VAS)

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Eduardo Barros)

Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Lucas Romero (Ramiro), Matheus Henrique, Lautao Díaz, Mateus Vital (Peralta) e Gabriel Veron (Barreal); Kaio Jorge

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Lucas Piton, Léo, João Vitor e Puma; Mateus Carvalho, Hugo Moura (Sforza), David (Jean David) (Galdames), Philippe Coutinho (Paulo Henrique) e Emerson Rodríguez; Vegetti

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Candançan (SP)

🅰️ Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

💻VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)