Cauly marcou o gol da vitória do Bahia sobre o Criciúma, na Arena Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/09/2024 - 20:39 • Salvador (BA) • Atualizada em 29/09/2024 - 21:46

Na noite deste domingo (29), O Bahia venceu o Criciúma por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Tricolor assume a sexta posição do campeonato, com 45 pontos, dois a menos que o São Paulo - equipe que abre o G-4. Já o Tigre segue perto do Z-4, com 32 pontos, na 15ª colocação.

➡️ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Primeiro tempo

A primeira etapa foi movimentada e muito disputada. Ambas as equipes tiveram oportunidades para marcar, porém, só o Tricolor baiano foi efetivo. Aos 32 minutos, Cauly aproveitou o cruzamento de Arias e acertou um sem pulo lindo, no canto direito do goleiro Gustavo. Após o gol do Bahia, o Tigre teve dificuldades de sair para o jogo e sofrer com a pressão da equipe mandante.

Segundo Tempo

Na segunda etapa, o Criciúma voltou pressionando o Bahia. No decorrer do jogo, ambas as equipes se mandaram ao ataque e o resultado foi uma série de chances de gol criadas. No entanto, nenhuma delas foi aproveitada, fazendo com que o placar terminasse do mesmo jeito que começou no segundo tempo.

E agora?

Bahia enfrenta o Flamengo, no sábado (5), às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). A partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Criciúma recebe o Atlético-GO, na quinta-feira (3), às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). A partida também é válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia venceu o Criciúma por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia 1x0 Criciúma

28ª rodada - Campeonato Brasileiro

🗓️ Data e horário: domingo, 29 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

🥅 Gols: 32' Cauly (BAH).

🟨 Cartões amarelos: Everton Ribeiro (BAH); Arthur Caíke e Allano (CRI).

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe, Santi Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre(Yago Felipe), Jean Lucas(de Pena), Everton Ribeiro e Cauly(Ademir); Thaciano(Rafael Ratão) e Everaldo(Luciano Rodríguez).

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula(Jonatha Robert), Fellipe Mateus(Arthur Caíke) e Marquinhos Gabriel(Pedro Rocha); Allano(Vizeu) e Bolasie(Dudu).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista

🚩 Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Maira Mastella Moreira

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior