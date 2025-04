Internacional inicia preparação para 13.800 km de viagens

O grupo do Internacional se apresentou na tarde desta quarta-feira (30), menos de 24 horas depois de vencer o Maracanã por 1 a 0 pela Copa do Brasil. O Colorado inicia uma sequência se quatro jogos longe do Beira-Rio, percorrendo 13.800km.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Na parte aberta para a imprensa, os jogadores fizeram trabalhos físicos e técnicos com a bola com o grupo separado em dois times, sem diferenciação entre reservas e titulares. Os atletas que iniciaram o jogo não apareceram no campo. Os que entraram no segundo tempo participaram normalmente da atividade.

Programação do Internacional na próxima semana

O Colorado joga no sábado (3), contra o Corinthians, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, em São Paulo. Após o confronto com o Timão, o grupo janta no vestiário e sai direto para o aeroporto para voltar à capital gaúcha. Deve treinar domingo (4), segunda (5) e terça (6) no CT Parque Gigante e viajar na terça à tarde para Medellin.

continua após a publicidade

Internacional está no top 2 dos cruzamentos do futebol mundial

Na cidade colombiana, o Internacional treina na quarta-feira (7) e enfrenta o Atlético Nacional no dia seguinte, voltando ao Brasil apenas na sexta (9), e indo direto para o Rio, onde enfrenta o Botafogo no domingo (11), Dia das Mães. O retorno para Porto Alegre acontece logo depois do confronto.

Na outra semana, trabalha segunda (12) e terça (13) no Parque Gigante, viajando para Montevidéu na quarta (14), para pegar o Nacional, no Gran Paraue Central, na quinta (15).

continua após a publicidade

O Colorado ganhou mais um desfalque no setor de ataque. Vitinho fraturou o dedo indicador da mão esquerda no final da partida contra a equipe cearense. O camisa 28 passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias. Está fora dos próximos compromissos.