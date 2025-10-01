Internacional procura volante e ouve ‘ainda não’
Fernando disse que não volta a jogar antes do final do ano
O Internacional procurou Fernando nesta semana para reativar o contrato e colocá-lo novamente à disposição da equipe. No entanto, o Colorado ouviu do volante que ele segue em tratamento, ficando fora dos gramados até o final do ano. Também ficou sabem que o jogador ainda não definiu se voltará a atuar profissionalmente.
O camisa ainda se recupera do rompimento do ligamento cruzado posterior no joelho direito, sofrida na partida contra o Fluminense, no começo de junho.
Preferência é do Internacional
Quando os dirigentes e o volante negociaram a rescisão do contrato, no começo de agosto, ficou acertado que o Alvirrubro teria a preferência caso ele optasse por retomar a carreira. Com uma lesão no joelho, a previsão era de uma parada mínima de quatro meses – prazo que segue se confirmando.
No contato realizado agora, o jogador reiterou que não está pronto para retornar. Disse que, caso decida continuar a carreira apesar dos 38 anos, voltará a conversar com o Inter, mas que a decisão só será tomada em dezembro. No momento, o atleta está em Portugal.
Entrevista polêmica
Em meados de setembro, o vazamento de trechos de uma entrevista do volante Fernando colocou mais lenha na crise do Internacional. Apesar de ter tirado fotos com os cartolas e ser homenageado na rescisão de contrato, no começo de agosto, o jogador revelou à emissora que o término de vínculo não foi tão amigável quanto noticiado.
– Acho que a direção se precipitou. Em um mês eu já teria condições de jogar – falou na conversa com a ESPN.
Procurados pelo Lance! na época, dirigentes alvirrubros não quiseram comentar a declaração do jogador e disseram que ela pode estar fora de contexto. Trata-se, no entanto, de mais um assunto espinhoso às vésperas de mais um clássico Gre-Nal.
O volante no Internacional
Por meio de sua assessoria, Fernando também alegou que a fala foi tirada de contexto. Em contato com o Lance!, foi explicado que o atleta está de luto pela morte de seu sobrinho, Daniel Mariano, 18 anos. Além disso, esclareceu que a rescisão foi feita em comum acordo e de forma respeitosa.
Fernando chegou ao Inter em fevereiro de 2024. Rapidamente se transformou em uma liderança. No ano e meio que atuou com a camisa vermelha, atuou 54 vezes, marcando três gols – um deles em Gre-Nal. O jogador foi campeão gaúcho neste ano e era visto como um dos pilares da equipe treinada por Roger Machado.
