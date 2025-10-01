Internacional não venceu os adversários de outubro no primeiro turno

Das partidas que tem no mês que começa nesta quarta-feira (1º) o Internacional não venceu os adversários que encarou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foram cinco enfrentamentos, com o Colorado perdendo três e empatando dois confrontos. O sexto confronto, contra o Bahia, vale por um duelo adiado da 14ª rodada da competição.

Nesses 30 dias, o Alvirrubro terá dois períodos com jogos no meio e no final de semana. Entre eles, dos dias 6 a 14, haverá um intervalo par a Data Fifa.

Os adversários de outubro

Na 15ª colocação, com 28 pontos, seis à frente do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento, o Inter vê o mês de outubro como decisivo para escapar da parte de baixo da tabela. Serão seis confrontos, quase metade dos 14 jogos que tem pela frente até a última rodada do Brasileirão. O problema é que no primeiro turno não venceu cinco desses seis adversário. O sexto jogo havia sido adiado.

Confira os jogos do Inter em outubro

1º/10 – Corinthians (Casa) 4/10 – Botafogo (C) 15/10 – Mirassol (Fora) 18/10 – Sport (C) 22/10 – Bahia (F) 25/10 – Fluminense (F)

Como foram os jogos do primeiro turno

No primeiro turno, em um intervalo semelhante de tempo, entre 3 de maio e 1º de junho, o Inter enfrentou esses mesmos times – com exceção do Bahia, que é partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. Foram três derrotas e dois empates.

No dia 3 de maio, foi goleado por 4 a 2 pelo Corinthians, em Itaquera. Oito dias depois, nova goleada, dessa vez 4 a 0 para o Botafogo, no Engenhão. Depois, dois empates em 1 a 1, no dia 18, com o Mirassol, no Beira-Rio, e no dia 25, com o Sport, na Ilha do Retiro. Por fim, no primeiro dia de junho, perdeu por 2 a 0 para o Fluminense, em casa.

Quase todas as partidas tiveram a cara da temporada colorada. Ou seja, o time apresentou ou mais problemas que têm se repetido:

saiu perdendo (nos confrontos com Fogão, Mirassol, Spor e Flu os adversários marcaram antes dos dez do primeiro tempo) a defesa vazou em todos duelos (foram 12 gols contra); o meio não conseguiu armar o jogo; e ataque foi inoperante (marcou quatro vezes).

Talvez agora, com Ramón e Emiliano Díaz na casamata, a história não se repita. Principalmente no que diz respeito às falhas repetidas ao longo do ano.