Internacional não venceu os adversários de outubro no primeiro turno
Dos cinco jogos, o Colorado perdeu três e empatou dois, um deles no Beira-Rio
Das partidas que tem no mês que começa nesta quarta-feira (1º) o Internacional não venceu os adversários que encarou no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Foram cinco enfrentamentos, com o Colorado perdendo três e empatando dois confrontos. O sexto confronto, contra o Bahia, vale por um duelo adiado da 14ª rodada da competição.
Nesses 30 dias, o Alvirrubro terá dois períodos com jogos no meio e no final de semana. Entre eles, dos dias 6 a 14, haverá um intervalo par a Data Fifa.
Os adversários de outubro
Na 15ª colocação, com 28 pontos, seis à frente do Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento, o Inter vê o mês de outubro como decisivo para escapar da parte de baixo da tabela. Serão seis confrontos, quase metade dos 14 jogos que tem pela frente até a última rodada do Brasileirão. O problema é que no primeiro turno não venceu cinco desses seis adversário. O sexto jogo havia sido adiado.
Confira os jogos do Inter em outubro
- 1º/10 – Corinthians (Casa)
- 4/10 – Botafogo (C)
- 15/10 – Mirassol (Fora)
- 18/10 – Sport (C)
- 22/10 – Bahia (F)
- 25/10 – Fluminense (F)
Como foram os jogos do primeiro turno
No primeiro turno, em um intervalo semelhante de tempo, entre 3 de maio e 1º de junho, o Inter enfrentou esses mesmos times – com exceção do Bahia, que é partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão. Foram três derrotas e dois empates.
No dia 3 de maio, foi goleado por 4 a 2 pelo Corinthians, em Itaquera. Oito dias depois, nova goleada, dessa vez 4 a 0 para o Botafogo, no Engenhão. Depois, dois empates em 1 a 1, no dia 18, com o Mirassol, no Beira-Rio, e no dia 25, com o Sport, na Ilha do Retiro. Por fim, no primeiro dia de junho, perdeu por 2 a 0 para o Fluminense, em casa.
Quase todas as partidas tiveram a cara da temporada colorada. Ou seja, o time apresentou ou mais problemas que têm se repetido:
- saiu perdendo (nos confrontos com Fogão, Mirassol, Spor e Flu os adversários marcaram antes dos dez do primeiro tempo)
- a defesa vazou em todos duelos (foram 12 gols contra);
- o meio não conseguiu armar o jogo;
- e ataque foi inoperante (marcou quatro vezes).
Talvez agora, com Ramón e Emiliano Díaz na casamata, a história não se repita. Principalmente no que diz respeito às falhas repetidas ao longo do ano.
