Internacional pode ter retorno de Abel Braga em 2025: ‘Depende do presidente’

Abel Braga deve atuar como coordenador técnico do Internacional (Foto: Reprodução/YouTube)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 19:17 • Porto Alegre (RS)

O Internacional pode ter uma grande novidade para 2025: o retorno de Abel Braga. O ex-técnico revelou que tem conversas avançadas com o Clube, mas para atuar como coordenador técnico.

➡️D‘Alessandro chega invicto para primeiro Gre-Nal fora dos gramados

A revelação foi feita por Abel, em entrevista ao jornalista Fabiano Baldasso. Na noite de quinta-feira (17), o vice-presidente do Inter, José Olavo Bisol, confirmou a informação e disse que tudo se encaminha para um fechamento positivo.

- O Abel Braga é um ídolo do clube, que tem toda uma referência histórica, carinhosa e de ambiente. É um cara que tem uma relação direta com o presidente Alessandro Barcellos. Posso afirmar, com tranquilidade, em dizer que as portas do Inter estão sempre abertas para o Abel, a hora que ele quiser. - disse Bisol em entrevista à GZH.

➡️Inter projeta maior público da temporada para o Gre-Nal

Abel Braga estava próximo de acertar seu retorno ao Inter ainda nesta temporada. As conversas entre o ex-técnico e a direção Colorada estavam em andamento, mas as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul impediram com que o profissional retornasse a Porto Alegre naquele momento.

- Existiu uma conversa antes do jogo na Argentina, depois outra, estava tudo dentro daquilo que se esperava, foi exatamente a tragédia que aconteceu em porto alegre, pra mim a importância que tem e teve o nascimento da minha neta mais a logística, CT em alvorada, viagens de carro, eu tive que tomar uma decisão. - revelou Abel.

Abel Braga no Inter em 2006 (Foto: Ricardo Rimoli)

Abel Braga foi o comandante do Internacional nos maiores títulos conquistados pelo Clube: Mundial e Libertadores de 2006. Já aposentado do cargo de treinador, o ídolo pensa nos bastidores. Ele, inclusive, é presença confirmada em um dos jogos mais importantes da temporada: o Gre-Nal. No sábado (19), às 16h, Abelão estará entre os 48 mil torcedores no Beira-Rio.