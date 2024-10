Inter projeta maior público da temporada para o Gre-Nal

Projeção é de 48 mil torcedores presentes no Gre-Nal 443 (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 07:15 • Porto Alegre (RS)

O último Gre-Nal do ano terá casa cheia - ao menos é o que espera o Internacional. A projeção de público para o jogo de sábado (19), é de 48 mil torcedores e quebra de recorde na temporada.

O Internacional trabalha com o sistema de check-in para os seus sócios. Até o momento, apenas quatro modalidades estão aptas. Nesta terça-feira (15), mais associados poderão garantir o seu lugar, a partir das 10h. Caso ainda restem ingressos, o público em geral poderá comprar a partir de quinta-feira (17).

O bom momento que vive o Inter, somado à fase do rival, fez com que a procura de entradas fosse alta desde às 10h de domingo (13), quando foi aberto o check-in. Além disso, o dia e horário do jogo também contribuíram: sábado, às 16h.

Maior público do ano foi na vitória do Inter por 3 a 1 no Gre-Nal do Gauchão(Foto: Twitter/Internacional)

Caso confirme o público esperado, o Beira-Rio terá a quebra de recorde de público, que ocorreu justamente em um Gre-Nal. No Campeonato Gaúcho, 47.197 torcedores acompanharam a vitória do Internacional por 3 a 2 em cima do Grêmio.