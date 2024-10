Veja quem são os possíveis estreantes do Inter no Gre-Nal 443

Borré ainda não jogou um Gre-Nal e deve ser atração Colorada (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 08:00 • Porto Alegre (RS)

O Internacional entra em campo no sábado (19), no último Gre-Nal do ano. O jogo pode marcar a estreia de uma série de jogadores do elenco que nunca estiveram em campo em um clássico. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio.

➡️Torcida do Inter esgota ingressos para o Gre-Nal 443

A lista conta com nove jogadores, entre eles novos reforços ou que já estavam no Beira-Rio desde o início do ano. Além disso, Gabriel Carvalho, atleta da base e que ainda não jogou um clássico pelo profissional, também integra a lista.

Confira a lista:

Nathan (lateral-direito)

Braian Aguirre (lateral-direito)

Agustín Rogel (zagueiro)

Clayton Sampaio (zagueiro)

Bernabei (lateral-esquerdo)

Bruno Tabata (meia)

Gabriel Carvalho (meia)

Hyoran (meia)

Rafael Borré (atacante)

Novidades no Inter

Dos nove jogadores que ainda não jogaram um Gre-Nal, quatro deles devem ser titulares: Agustín Rogel, Bernabei, Gabriel Carvalho e Rafael Borré. Por outro lado, Nathan, Braian Aguirre e Hyoran tem menos chances de estarem em campo.

Roger Machado prepara o time do Internacional com força máxima para buscar os três pontos. Esse será o primeiro Gre-Nal do técnico pelo Colorado. Roger conhece muito bem o clássico, afinal jogou e já treinou, entretanto, apenas pelo lado do arquirrival.

➡️Inter projeta maior público da temporada para o Gre-Nal

Internacional e Grêmio entram em campo no sábado, a partir das 16h, no Beira-Rio. Com ingressos esgotados, a expectativa é de quebra de recorde de público. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.