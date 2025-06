O grupo do Internacional tem mais dois dias de férias. O elenco comandado pelo técnico Roger Machado se apresenta no sábado (28) para a intertemporada visando o restante do Campeonato Brasileiro e para as oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Agenda

Enquanto os jogadores aproveitam os últimos períodos de folga, a comissão técnica começa a trabalhar o planejamento para a segunda parte da temporada. O grupo terá 14 dias de trabalho até a partida contra o Vitória, em 12 de julho.

Departamento médico

Quatro atletas mantiveram tratamento no departamento médicos. Deles, o volante Fernando tem o caso mais grave. Com ruptura no ligamento cruzado posterior do joelho direito, só deve retornar aos treinos em dezembro. Também seguem no DM os laterais Bruno Gomes, com previsão de retorno para o final de novembro, e Bernabei, esperado para agosto, bem como o atacante Vitinho.

Negócios

A direção colorada aguarda para qualquer momento a confirmação da venda do volante Johnny do Real Bétis para o Atlético de Madrid. Na Espanha, o negócio, que envolve o Inter indiretamente, é dado como certo. O Colorado receberá 20% do lucro obtido pelo clube espanhol. Pelos cálculos, R$ 30 milhões entrariam nos cofres do Beira-Rio.

CT Parque Gigante

Apesar da instabilidade no nível do Guaíba, que segue acima da cota em algumas regiões da orla de Porto Alegre, o CT Parque Gigante teve recuo das águas. O clube continua monitorando a situação, até porque há previsão de chuva nas regiões dos afluentes e também para Porto Alegre.

Próximos jogos o Internacional

Dos cinco primeiros jogos após a Copa do Mundo de Clubes, quatro serão pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. Pelo Nacional, o Colorado tem três confrontos na sua cancha. Vale lembrar que o Inter está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 11 pontos em 12 jogos.

12/7 – Sábado – 16h30min (de Brasília) – Brasileirão – Beira-Rio – Internacional x Vitória

Internacional x Vitória 20/7 – Domingo – 11h – Campeonato Brasileiro– Beira-Rio – Internacional x Ceará

Internacional x Ceará 23/7 – Quarta – 21h30min – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro – Santos x Internacional

Santos x Internacional 27/7 – Domingo – 18h30min – Campeonato Brasileiro – Beira-Rio – Internacional x Vasco

Internacional x Vasco 30/7 – Quarta – 21h30min – Copa o Brasil – Beira-Rio – Internacional x Fluminense