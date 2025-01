Internacional estreia novo uniforme diante do México

A noite de quinta-feira (16) marcou não apenas o reencontro do Internacional com a sua torcida, mas também o lançamento do novo uniforme para a temporada. A camisa é uma homenagem a 1975, ano em que o Colorado conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro.

Internacional lança novo uniforme contra o México (Foto: Reprodução)

Predominantemente vermelha, a camisa conta com detalhes em branco. O escudo retrô, assim como o design, remete ao ano de 1975, como uma forma de homenagem. Para a partida desta noite, a camisa não conta com os patrocínios, que serão adicionados em jogos oficiais.

𝟭𝟵𝟳𝟱. 🥹🇦🇹



No evento festivo contra o México, o Clube do Povo estreia a camisa Home 2025, que homenageia os 50 anos da conquista do primeiro Campeonato Brasileiro da nossa história! ❤🤍



O novo manto alvirrubro entra em pré-venda daqui a pouco em https://t.co/2FG4R0MTJW!… pic.twitter.com/gcHQvhOpvp — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 16, 2025

- Lançar este manto histórico no amistoso contra o México é mais do que um evento, é um marco que conecta gerações. Queremos que cada torcedor que vista essa camisa sinta o peso das conquistas do passado e o orgulho de caminhar ao lado do Inter rumo ao futuro. - disse Marcos Silveira, Diretor de Marketing e Receitas do Inter.

As primeiras 1975 unidades, exclusivas e numeradas, estarão disponíveis em pré-venda na InterStore Virtual ainda nesta noite. A camisa será vendida por R$ 399,90. Aqueles que adquirirem na pré-venda terão o privilégio de receber a camisa antes do lançamento oficial, previsto para março de 2025.

Torcedores aprovam novo uniforme

Os torcedores do Internacional foram à loucura com a nova camisa do Internacional. No X (antigo Twitter), o assunto foi amplamente comentado - e muito elogiado.

Simplesmente apaixonado nessa camisa do inter — bastos🇦🇹 (@jvbastos10) January 17, 2025

vou gastar um rim com a nova camisa do inter, linda demais🤌🏻 — Gabriele (@Gabiischiller) January 17, 2025

mds essa camisa nova do Inter é um dos uniformes mais bonitos que esse time ja teve — kemi (@kemilincr_) January 17, 2025

MEU DEUS DO CÉU QUE COISA MAIS PERFEITA ESSA CAMISA DO INTER 😭😭 — Tay 🇦🇹🪓 (@tay_foonseca) January 17, 2025

Coisa mais linda essa camisa do Inter 😍 pic.twitter.com/0ZLUpqK66k — baccin 🇦🇹 (@leandrobaccin) January 17, 2025