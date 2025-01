Com Valencia e Borré, Internacional está escalado para enfrentar o México

O Internacional está escalado para o seu primeiro confronto do ano. Na noite desta quinta-feira (16), o Colorado enfrenta a Seleção do México, no Beira-Rio. Com expectativa casa cheia e venda de cerveja liberada, Roger Machado não traz mistérios no time.

continua após a publicidade

➡️Por que o Internacional vai enfrentar a Seleção do México?

O Internacional está escalado com Anthoni; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Aguirre; Rômulo, Thiago Maia, Alan Patrick e Wesley; Borré e Enner Valencia.

Para enfrentar o México, Roger optou por Anthoni no lugar de Rochet, lesionado. A dúvida era se o técnico manteria o goleiro que foi o reserva imediato durante toda a temporada ou se daria oportunidade a Ivan, que passou o ano passado no departamento médico.

continua após a publicidade

Torcida lotará o Beira-Rio no amistoso contra o México (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Amistoso contra o México terá cerveja liberada

O Internacional trata o amistoso contra o México como um evento festivo. Assim, a direção conseguiu a liberação da venda de cerveja no Beira-Rio. A medida foi possível porque a proibição de bebidas alcoólicas em estádios e ginásios aplica-se apenas às competições oficiais de futebol - o que não é o caso.

A ideia surgiu como uma forma de que os torcedores acessem o Beira-Rio mais cedo, evitando aglomerações nas ruas, ajudando a melhorar o fluxo de trânsito nas imediações. Será liberada apenas a venda de cerveja e para maiores de 18 anos, conforme a legislação brasileira.