Por que o Internacional vai enfrentar a Seleção do México?

O Internacional volta a campo na noite de quinta-feira (16), quando enfrenta o México, no Beira-Rio, em amistoso pré-temporada. O confronto tem despertado curiosidade nos torcedores sobre o motivo do Colorado enfrentar uma Seleção. O Lance! explica o motivo.

A ideia de um amistoso contra o México surgiu do Internacional. A direção colorada atendeu a um pedido do técnico Roger Machado e, ainda no final de 2024, formalizou o convite que foi prontamente aceito pelos mexicanos.

Internacional enfrentará o México no Beira-Rio (Foto: Divulgação/Internacional)

O México enfrenta dificuldade em marcar amistosos. Isso porque, por ser um dos países sede da próxima Copa do Mundo, já tem seu lugar garantido e não disputa as Eliminatórias. Com isso, a Federação Mexicana buscava times na América Latina para enfrentar e, assim, o Colorado se prontificou. O México também enfrentará o River Plate, no dia 22.

Para o Internacional, também há vantagens no confronto. Esse será o primeiro amistoso pré-temporada e a oportunidade da torcida reencontrar a equipe. Roger terá a chance de dar ritmo de jogo aos seus atletas e realizar testes no time. O Colorado abre seu calendário de forma oficial na próxima semana, quando enfrenta o Guarany, na estreia do Campeonato Gaúcho, em 22 de janeiro.

Amistoso contra o México terá cerveja liberada

O Internacional trata o amistoso contra o México como um evento festivo. Assim, a direção conseguiu a liberação da venda de cerveja no Beira-Rio. A medida foi possível porque a proibição de bebidas alcoólicas em estádios e ginásios aplica-se apenas às competições oficiais de futebol - o que não é o caso.

A ideia surgiu como uma forma de que os torcedores acessem o Beira-Rio mais cedo, evitando aglomerações nas ruas, ajudando a melhorar o fluxo de trânsito nas imediações. Será liberada apenas a venda de cerveja e para maiores de 18 anos, conforme a legislação brasileira.