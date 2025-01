Por onde anda Fabiano Eller, ex-Internacional?

Fabiano Eller foi um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro na década de 2000, com passagens por diversos clubes e títulos importantes em sua carreira. Reconhecido pela habilidade defensiva e liderança em campo, Eller viveu momentos inesquecíveis, especialmente no Internacional, onde conquistou títulos históricos. Embora tenha se aposentado dos gramados, seu nome continua presente na memória dos torcedores e no futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Fabiano Eller.

A trajetória de Fabiano Eller

Fabiano Eller dos Santos nasceu em 16 de novembro de 1977, em Linhares, Espírito Santo. Sua carreira profissional começou no Vasco da Gama, onde jogou de 1997 a 2002 e conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores da América de 1998.

Após deixar o Vasco, Eller passou pelo Palmeiras em 2002 e, no ano seguinte, jogou pelo Flamengo. A primeira experiência internacional aconteceu em 2004, quando foi emprestado ao Al-Wakrah, no Catar. Sua passagem pelo futebol internacional foi marcada também pelo período no Trabzonspor, da Turquia, entre 2005 e 2007.

No retorno ao Brasil, Fabiano Eller fez história ao vestir a camisa do Internacional. Em 2006, participou da conquista da Taça Libertadores da América e do Mundial de Clubes da FIFA, consolidando seu nome entre os grandes zagueiros do clube. Sua atuação na final contra o Barcelona é lembrada até hoje como um dos momentos mais marcantes da história do Inter.

Após o sucesso no Internacional, Eller foi contratado pelo Atlético de Madrid, mas teve uma passagem discreta na Espanha. Retornou ao Brasil em 2008 para jogar no Santos e, posteriormente, teve uma nova passagem pelo Internacional em 2009. Ao longo de sua carreira, atuou também por clubes menores, como Brasil de Pelotas e Náutico, onde encerrou sua trajetória profissional em 2018.

Clubes da carreira

1997–2002: Vasco da Gama

2002: Palmeiras

2003–2004: Flamengo

2004: → Al-Wakrah (empréstimo)

2005–2007: Trabzonspor

2006–2007: → Internacional (empréstimo)

2007–2008: Atlético de Madrid

2008–2009: Santos

2009–2010: Internacional

2010–2011: Al-Ahli

2012: São José

2012: Brasil de Pelotas

2013: Audax Rio

2014–2015: Red Bull Brasil

2015–2018: Náutico

2016: → Joinville (empréstimo)

2019: São Mateus

Por onde anda Fabiano Eller?

Após encerrar sua carreira nos gramados, Fabiano Eller passou a se dedicar ao futebol de outras formas. Ele atua como treinador e tem participado de projetos relacionados à formação de jovens atletas, utilizando sua experiência para ajudar novas gerações.

Além disso, Eller tem se mantido próximo do Internacional, onde é frequentemente convidado para eventos comemorativos, homenagens e ações institucionais. Seu vínculo com o clube gaúcho permanece forte, e ele é lembrado como um dos grandes ídolos da história colorada.

Em entrevistas, Eller costuma reforçar a importância do futebol em sua vida e a gratidão pelos momentos vividos dentro e fora do Brasil. Ele também é ativo em redes sociais, onde compartilha memórias de sua carreira e interage com fãs.