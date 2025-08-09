Internacional deve ter novidades contra o Bragantino

O Internacional deve ter novidades no time que irá enfrentar o Bragantino, às 18h30min (de Brasília) deste sábado (9), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além das ausências de Vitão, suspenso, e Gabriel Mercado e Carbonero, lesionados, o técnico Roger Machado deve promover outras trocas no time, pensando na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (13), contra o Flamengo, no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Vindo da eliminação na Copa do Brasil, o Alvirrubro chega à partida na 13ª colocação da tabela do Brasileirão, com 21 pontos, em cinco vitória, seis empates e seis derrotas.

Jogadores podem ser poupados

A zaga que irá a campo no estádio Cícero Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), deverá ter o retorno de Victor Gabriel, no lugar de Mercado, que atuará ao lado de Clayton Sampaio, que substituirá Vitão. Já na frente, Vitinho assumirá o posto de Carbonero.

continua após a publicidade

Além dessas alterações, é possível que alguns atletas sejam poupados. Os mais prováveis são o lateral-direita Aguirre, os volantes Thiago Maia e Bruno Henrique e o meia Alan Patrick. Assim, entrariam no time Alan Benítez, Luis Otávio, Alan Rodríguez, que deve ficar para pegar ritmo, e Bruno Tabata, respectivamente.

Dessa forma, Roger Machado mandaria a campo o Inter com Rochet; Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Bernabei; Luis Otávio, Rodríguez e Tabata; Vitinho, Rafael Borré (Ricardo Mathias) e Wesley.

continua após a publicidade

Luis Otávio deve ser o primeiro volante em Bragança Paulista (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Situação dos lesionados

A assessoria de imprensa do Inter divulgou um boletim da situação dos atletas que estão no Departamento Médico. Confira: