Atletico de Madrid está perto de fechar com ex-jogador do Internacional

Segundo o portal "ABC", da Espanha, o Atlético de Madrid intensificou as conversas para contratar o meio-campista Johnny Cardoso, ex-jogador do Internacional. Atualmente no Real Betis, o brasileiro que atua pela seleção dos Estados Unidos também está no radar do Napoli e do Wolverhampton, de Vítor Pereira.

Atlético de Madrid e Betis estão próximos de um retorno uma vez que o Atlético aumentou a proposta para 30 milhões de euros (cerca de 190 milhões de reais, na cotação atual) mais bônus. Este valor se aproxima da pedida inicial do Real Betis, que só considerava a saída do atleta por 40 milhões de euros.

Outro fator que pesa é a vontade do brasileiro/norte-americano, que quer ir a Madrid. Johnny renovou seu contrato recentemente com o Real Betis até 2030. Mesmo com a longa duração restante, a diretoria do Atlético confia na necessidade do time de Sevilha fazer caixa.

Veja o desempenho de Johnny Cardoso pelo Real Betis

Nesta temporada, Johnny Cardoso foi peça chave no time do Real Betis que arrancou em la Liga - terminando em posição que dá acesso à Europa League - e foi vice-campeão da Conference League, em final perdida contra o Chelsea.

Johnny, alvo do Atlético de Madrid, em ação no duelo entre Fiorentina e Real Betis, pela Europa League (Foto: Reprodução/Instagram)

O jogador fez quatro gols e deu uma assitência em 46 partidas pelo time espanhol nesta temporada. Titular absoluto da equipe na reta final da temporada, Johnny deve definir o seu futuro nos próximos dias.

