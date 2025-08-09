Escalação de Bragantino x Internacional: Roger Machado faz mudanças

O técnico do Internacional, Roger Machado, vai com o time mudado para a partida das 18h30min (de Brasília) deste sábado (9), contra o Bragantino, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além das ausências de Vitão, suspenso pelo STJD, e Mercado e Carbonero, por lesão, o treinador promove alterações visando a preservação para o enfrentamento com o Flamengo, na quarta-feira (13), pela Libertadores.

Vindo da eliminação na Copa do Brasil, o Alvirrubro chega à partida na 13ª colocação da tabela do Brasileirão, com 21 pontos, em cinco vitória, seis empates e seis derrotas.

Mudanças na defesa, meio e ataque

Sem Vitão e Mercado, a defesa alvirrubra terá Clayton Sampaio e Juninho. Outra novidade será a presença do paraguaio Alan Benítez na lateral-direita, no lugar de Aguirre, atleta que mais entrou em campo pelo Inter no ano. Bernabei completa o setor.

No meio-campo, Roger Machado coloca Alan Rodríguez no lugar de Bruno Henrique. Na frente, Bruno Tabata entra no lugar do lesionado Carbonero. Além dele, o garoto Ricardo Mathias inicia a partida no comando do ataque, no lugar de Rafael Borré.

Dessa forma, o Colorado vai a campo com Rochet; Benítez, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Rodríguez e Alan Patrick; Tabata, Ricardo Mathias e Wesley.

Alan Rodríguez faz seu segundo jogo com o Inter (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Bragantino tem dois atletas suspensos

Sem vencer a cinco jogos e eliminado da Copa do Brasil, time do técnico Fernando Seabra tenta se reencontrar. Contra o Alvirrubro, não terá Eduardo Sasha e Eric Ramires, ambos suspensos.

O Braga vai a campo com Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes; Gabriel, Praxedes, John John e Lucas Barbosa; Nacho Laquintana e Pitta.