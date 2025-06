O Internacional e dois jogadores colorados — Vitão e Bruno Henrique — foram denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por incidentes na derrota por 4 a 2 para o Corinthians, no dia 3 de maio, na NeoQuímica Arena, em São Paulo-SP, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O julgamento está marcado para a próxima segunda-feira (23).

A denúncia contra Bruno Henrique menciona dois artigos do Código Brasileira de Justiça Desportiva (CBJD): o 219 (danificar praça de desportos sede ou dependência de entidade de prática desportiva) e o 258 (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras). O primeiro prevê suspensão de 30 a 180 dias, além de pagamento de até R$ 100 mil; o segundo, gancho de um a seis jogos.

Bruno Henrique com a bola na derrota do Internacional para o Corinthians. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Vitão disparou contra a arbitragem em entrevista

Vitão foi denunciado por ofender alguém em sua honra, o que está previsto no artigo 243, e cuja pena financeira é de até R$ 100 mil, e suspensão de um a seis jogos. Em entrevista para o Amazon Prime, após a derrota para o Corinthians, o zagueiro deu declaração forte contra a arbitragem comandada por Paulo César Zanovelli:

— Infelizmente aqui dentro a gente tem que jogar sempre contra 12. É sempre assim. Nunca que isso aqui que o Bruno Henrique fez foi falta para segundo amarelo. No gol anulado, Yuri Alberto já tinha tomado cartão, tinha que ter tomado outro, tinha que ter sido expulso também. Teve o lance do pênalti do Wesley que o VAR nem chamou para olhar. Mas é assim, botam esses árbitros cagados para apitar jogo aqui. É 11 contra 12 nessa porcaria aqui — disparou Vitão.

Vitão com a bola na derrota do Internacional para o Corinthians. (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Além dos dois jogadores, o Inter foi denunciado por atrasar o reinício da partida. Se condenado, precisará paga R$ 1 mil por minuto de atraso.