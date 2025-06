Guri da base do Internacional celebra realização de um sonho

Titular da equipe sub-17 do Internacional e já utilizado no profissional colorado, Raykkonen está realizando um sonho. Natural de Mãe do Rio, o atacante de 16 anos começa a trilhar seu caminho na Seleção Brasileira. O guri do Celeiro de Ases, casa da base alvirrubra, está na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para uma temporada de treinamentos com a Seleção Brasileira da categoria e um período de amistoso.

O time sub-17 do Brasil enfrentará o México em dois amistosos, na própria Granja Comary. A primeira partida será na terça-feira (24), às 16h, e outra, na sexta (27), às 10h.

Representando a família e a cidade

Emprestado pelo Goiás no início do ano para o Inter, o atacante rapidamente se firmou no sub-17 vermelho. Com atuações decisivas e bom desempenho, tornou-se o principal nome da equipe na melhor campanha da história do clube na Copa do Brasil da categoria. Seu futebol chamou atenção do técnico Roger Machado, que o promoveu para a equipe principal.

O guri entrou para a história como o jogador mais jovem a atuar no profissional alvirrubro, além de já ter disputado uma partida na Copa do Brasil e outra no Campeonato Brasileiro. A convocação para a Seleção Brasileira Sub-17 foi recebida com grande emoção por Raykkonen.

– Desde criança, vestir a Amarelinha sempre foi um sonho. É uma honra que não dá para explicar em palavras. Sinto que estou representando minha família, minha cidade e todos os meninos que têm o mesmo sonho que eu – comentou.

Objetivo: Mundial da categoria

Com o olhar voltado para o futuro, o garoto o Celeiro de Ases estabelece como objetivo principal disputar a Copa do Mundo Sub-17. A convocação atual, segundo ele, é um passo importante dentro de um planejamento maior, construído em conjunto com seus representantes.

– Essa convocação é fruto de muito trabalho e também de um planejamento que fizemos. Meu objetivo é a Copa do Mundo Sub-17 e esse momento faz parte do caminho para chegar lá. Estou focado em evoluir e mostrar meu valor – destacou.

Família sempre presente

Filho de uma família humilde, o jogador carrega no nome a inspiração do campeão mundial de Fórmula 1, Kimi Räikkönen, mas é no futebol que ele vem construindo sua história. Cada dificuldade superada serviu como motivação para seguir lutando por seus objetivos.

– Minha família sempre esteve comigo, nos momentos bons e ruins. Quando olho para trás e vejo tudo que passamos, me emociono. Tudo o que estou vivendo agora é por nós. Eles acreditaram em mim desde o começo, e isso fez toda a diferença pra eu nunca desistir – completou.