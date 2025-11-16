Internacional muda programação antes de 'final' contra o Ceará

Ao contrário do que havia anunciado durante a semana, o Internacional mudou a programação antes da "final" contra o Ceará, marcada para a quinta-feira (20). Na quarta (12), o Colorado havia divulgado que o elenco não teria folga até o jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será disputada às 21h30min (de Brasília), no Castelão. Assim, mesmo que a agenda do site alvirrubro marcasse treino no CT Parque Gigante na manhã deste domingo (16), o grupo ganhou folga.

Com isso, os atletas voltam a se apresentar na manhã desta segunda-feira (17), quando será reiniciada a preparação para o confronto decisivo.

Internacional muda programação

Pelo que apurou o Lance!, o trabalho intenso da semana levou à comissão técnica de Ramón e Emiliano Díaz a alterar a programação. Assim, após o treino da manhã de sábado (15), os jogadores foram avisados de que teriam o domingo de descanso, como a retomada das atividades marcada para as 10h de segunda.

O grupo terá treinamentos também na terça (18) e na quarta (19), ambos os dias pela manhã. A viagem para Fortaleza ocorre no começo da tarde da quarta.

Situação na tabela mudou

A situação da parte de baixo da tabela do Brasileirão mudou neste sábado. É que o Santos venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da 13ª rodada. Com o resultado, o Peixe deixou a zona de rebaixamento, indo a 36 pontos e encostando no Inter, que tem 37.

Já o Vitória voltou ao Z4, com 35 pontos. Agora, a diferença colorada para 17ª colocação caiu quatro para dois pontos.