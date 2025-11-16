Internacional tem maior torcida no Rio Grande do Sul, aponta CBF
Colorado aparece em sexto no levantamento, Grêmio em nono
- Matéria
- Mais Notícias
Pesquisa recente divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aponta que o Internacional tem a maior torcida do Rio Grande do Sul. De acordo com os dados do órgão máximo do jogo de bola nacional, o Colorado tem a sexta maior torcida do País, com o Grêmio ficando na nona colocação. Os dados foram tornados públicos na sexta-feira (14).
➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional
O estudo, realizado pela Nexus e antecipado pelo portal Infomoney, revelou o tamanho das principais torcidas brasileiras, além de outras informações com detalhes sobre o comportamento dos torcedores no Brasil.
Internacional tem maior torcida no RS
De acordo com a pesquisa, o Inter tem a sexta maior do Brasil, com 4% da preferência, ao lado do Cruzeiro. O coirmão aparece três posições abaixo, com 3%. Considerando apenas o grupo de entrevistados que declarou apoiar algum clube (78% do total), o Flamengo lidera isolado, com 26% das preferências. Logo atrás aparece o Corinthians, que reúne 19% dos torcedores.
Os demais aparecem todos com menos de 10%. O São Paulo ocupa o terceiro lugar, com 9%, seguido por Palmeiras (7%) e Vasco da Gama (5%).
O ranking completo indicado pelo estudo
- Flamengo: 26%
- Corinthians: 19%
- São Paulo: 9%
- Palmeiras: 7%
- Vasco da Gama: 5%
- Internacional: 4%
- Cruzeiro: 4%
- Atlético-MG: 3%
- Grêmio: 3%
- Santos: 3%
- Botafogo: 2%
- Bahia: 2%
- Fluminense: 2%
- Outros clubes: 11%
A pesquisa entrevistou 2.006 pessoas com 16 anos ou mais, em todos os 27 Estados brasileiros e no Distrito Federal. As perguntas foram feitas entre os dias 15 e 24 de agosto. O levantamento apresenta margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias