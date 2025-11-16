Internacional tem maior torcida no Rio Grande do Sul, aponta CBF

Pesquisa recente divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aponta que o Internacional tem a maior torcida do Rio Grande do Sul. De acordo com os dados do órgão máximo do jogo de bola nacional, o Colorado tem a sexta maior torcida do País, com o Grêmio ficando na nona colocação. Os dados foram tornados públicos na sexta-feira (14).

O estudo, realizado pela Nexus e antecipado pelo portal Infomoney, revelou o tamanho das principais torcidas brasileiras, além de outras informações com detalhes sobre o comportamento dos torcedores no Brasil.

Internacional tem maior torcida no RS

De acordo com a pesquisa, o Inter tem a sexta maior do Brasil, com 4% da preferência, ao lado do Cruzeiro. O coirmão aparece três posições abaixo, com 3%. Considerando apenas o grupo de entrevistados que declarou apoiar algum clube (78% do total), o Flamengo lidera isolado, com 26% das preferências. Logo atrás aparece o Corinthians, que reúne 19% dos torcedores.

Os demais aparecem todos com menos de 10%. O São Paulo ocupa o terceiro lugar, com 9%, seguido por Palmeiras (7%) e Vasco da Gama (5%).

O ranking completo indicado pelo estudo

Flamengo: 26%

Corinthians: 19%

São Paulo: 9%

Palmeiras: 7%

Vasco da Gama: 5%

Internacional: 4%

Cruzeiro: 4%

Atlético-MG: 3%

Grêmio: 3%

Santos: 3%

Botafogo: 2%

Bahia: 2%

Fluminense: 2%

Outros clubes: 11%

A pesquisa entrevistou 2.006 pessoas com 16 anos ou mais, em todos os 27 Estados brasileiros e no Distrito Federal. As perguntas foram feitas entre os dias 15 e 24 de agosto. O levantamento apresenta margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.