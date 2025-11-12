Internacional muda preparação para 'decisão' contra o Ceará

Encarando o jogo contra o Ceará com uma "decisão", o Internacional mudou a preparação para o confronto da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a partida marcada para o dia 20, na Arena Castelão, a comissão técnica resolveu não dar mais folga ao grupo colorado até o confronto. Como tem o confronto contra o Santos, também considerado uma final, quatro dias depois, o elenco alvirrubro só volta a descansar após o duelo do dia 24.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Inter é 15º colocado, com 37 pontos, a duas posições e quatro pontos do Peixe, primeiro time na zona de rebaixamento. Por isso, o enfrentamento com o Vozão e com a equipe paulista é visto como essencial na luta para se distanciar do Z4.

Internacional muda preparação

Depois do empate em 2 a 2 com o Bahia, no sábado (8), no Beira-Rio, os jogadores colorados tiveram dois dias de folga – domingo (9) e segunda-feira (10). Se reapresentaram na terça (11) à tarde e, a partir de agora, não terá mais descanso. Até dia 20, quando enfrenta o Ceará, em Fortaleza, os atletas terão treinos todos os dias no CT Parque Gigante.

continua após a publicidade

Depois, como recebe o Santos no dia 24, novamente no Beira-Rio, não haverá folga após o retorno a Porto Alegre. Assim, serão nove dias consecutivos de treinamentos, um de jogo, mais três dias de atividades no CT, e a nova partida.

Objetivo é aumentar o foco

A medida, algo incomum num período tão grande sem rodadas visa aumentar o foco do grupo an reta final do Brasileirão, concedendo mais trabalho à comissão técnica, além de apresentar uma blindagem ao elenco do ambiente externo. Até a conclusão do Nacional, previsto para 7 de dezembro, o Inter tem mais cinco partidas.

continua após a publicidade

Enfrentará Ceará, fora, Santos, no Beira-Rio, Vasco, no Rio, São Paulo, em Santos, e finaliza a competição contra o Bragantino em Porto Alegre. O tempo de intervalo médio entre cada jogo será de quatro dias. A tendência, por enquanto, é de que o período sem folgas se estenda até o dia seguinte do primeiro confronto em casa. Depois disso, a situação será avaliada, dependendo do desempenho do time.

Os jogos da reta final

20/11 – Quinta – 21h30min – Ceará x Internacional

24/11 – Segunda – 21h – Internacional x Santos

28/11 – Sexta – 19h30min – Vasco x Internacional

3/12 – Quarta – a confirmar – São Paulo x Internacional

7/12 – Domingo – a confirmar – Internacional x Bragantino