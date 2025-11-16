menu hamburguer
Internacional

Meia do Internacional só renova se time permanecer na Série A

Renovação de Alan Patrick depende das últimas rodadas do Brasileirão

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 16/11/2025
11:00
Internacional x Atlético Nacional-COL - Alan Patrick comemora gol (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
imagem cameraAlan Patrick está no Beira-Rio desde 2022 (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Mesmo com as atuações irregulares no segundo semestre, a renovação de contrato de Alan Patrick continua na pauta colorada. Pelo que apurou o Lance!, o problema é que o meia do Internacional só ampliará a permanência no Beira-Rio se o time permanecer na Série A. Capitão, líder técnico e titular absoluto, o camisa 10 é o goleador da equipe no ano, peça central no time de Ramón e Emiliano Díaz. Com contrato até o final de 2026, o jogador teria aceitado encaminhou levar o vínculo até 2027, mas a assinatura ainda está em compasso de espera.

No Colorado desde 2022, para sua segunda passagem, o jogador consolidou-se como o principal nome da equipe e uma das lideranças do vestiário.

Renovação depende de permanência na Série A

Como Alan Patrick é um dos atletas com salário mais elevado do grupo, sua permanência em caso de rebaixamento é uma incógnita. Se cair para a Série B, o Alvirrubro terá redução significativa de receitas, o que dificultaria manter contratos de alto custo e realizar novos investimentos. Por isso, a prorrogação até o fim de 2027 ficaria comprometida.

As negociações pela renovação começaram há cerca de dois meses, mas foram interrompidas em meio à queda de desempenho do time e à pressão por resultados. A tendência é que as conversas sejam retomadas após o Brasileirão, caso o Inter confirme sua permanência na elite do futebol brasileiro.

Desde que voltou ao Beira-Rio – sua primeira passagem foi em 2013 e 2014 –, Alan Patrick já autuou em 234 partidas. Ao todo, marcou 59 gols e fez 40 assistências. Este ano, jogou 45 vezes, marcando 19 gols e dando 12 passes para os colegas colocarem a bola nas redes.

Alan Patrick comemora gol o Internacional
Alan Patrick comemora dos 19 gols pelo Inter neste ano (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

