Internacional liga sinal de alerta com pendurados no Brasileiro
Dos nove com dois amarelos, sete são considerados titulares pelos Díaz
O Internacional ligou sinal de alerta com pendurados com dois cartões amarelos no Campeonato Brasileiro. O grupo tem nove jogadores nessa situação, sendo sete deles considerados titulares pela comissão técnica de Ramón e Emiliano Díaz. O Colorado volta a campo na quinta-feira (20), contra o Ceará, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, tem mais quatro jogos até o encerramento da competição.
O jogo contra o Vozão acontece às 21h30min (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Na segunda (24), o Alvirrubro recebe o Santos, adversário direto na luta para se afastar do Z4.
Inter liga sinal de alerta
O sinal de alerta ligado no Beira-Rio visa evitar acontecer o que ocorreu na vitória por 2 a 0 sobre o Sport, pela 29ª rodada do Brasileirão. Durante a partida, o atacante Carbonero, que estava pendurado com dois amarelos, levou o terceiro e desfalcou o Inter no jogo atrasado da 14ª rodada, contra o Bahia. O colombiano disse não saber que tinha dois cartões.
Agora, a ordem no Beira-Rio é deixar os atletas de sobreaviso para que a situação não se repita. Até porque, sete titulares importantes estão na lista. Inclusive o camisa 7, que tem tomado repetidas advertências dos árbitros.
Outro que é essencial para o time é o meia Alan Patrick. Capitão e liderança técnica da equipe dos Díaz, o 10 colorado não tem substituto no elenco, o que obrigaria a uma mudança de esquema forçada.
Além dos dois, estão na lista o goleiro Ivan Quaresma, que entrou no time após falhas de Anthoni na derrota por 3 a 1 para o Mirarrol, os laterais Bruno Gomes e Bernabei, o zagueiro Juninho e o volante Luis Otávio. Entre os reservas estão com dois amarelos o zagueiro Clayton Sampaio e o atacante Gustavo Prado.
