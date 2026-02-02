Depois de passagem intensa pelo Santa Cruz, Thiago Galhardo está próximo de voltar ao futebol carioca. Em entrevista exclusiva ao Lance!, na comemoração de 60 anos do Romário, o atacante revelou que tem acordo para jogar no América-RJ, clube presidido pelo Baixinho.

continua após a publicidade

- Rapaz, tem que falar com o homem (Romário). A gente tem um pré-acordo para trabalhar junto agora no América, mas se as coisas não andarem provavelmente vou aposentar. Estou muito feliz e satisfeito com a minha carreira - revelou Thiago Galhardo.

Apesar de ter acordo encaminhado para jogar no time de Romário, o atacante está perto de pendurar as chuteiras. Em conversa com o L!, Galhardo revelou que outros times o procuraram, mas nenhum interesse mexeu com o coração.

continua após a publicidade

➡️Torcida do Flamengo aponta culpado por vice para o Corinthians: 'Parabéns'

- Se não rolar com o América, tem 90% de chance de eu me aposentar. O telefone tem tocado, principalmente nessa última semana, mas nada que mexeu comigo por enquanto. Se alguma coisa mexer, posso pensar - contou o atacante.

O último clube de Thiago Galhardo foi o Santa Cruz, onde jogou a temporada 2025. Pelo clube pernambucano, o atacante marcou 7 gols em 24 jogos.

continua após a publicidade

Galhardo viveu seu melhor momento no Internacional, chegando a ser convocado para a Seleção Brasileira. No Rio, coleciona passagens por Botafogo, Vasco, Madureira e Bangu.

Thiago Galhardo teve passagem de sucesso pelo Colorado (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

➡️Torcedores do Palmeiras apontam pior em derrota no Paulistão: 'Não dá'

Thiago Galhardo marcou presença em comemoração dos 60 anos do Romário

O ex-jogador Romário terminou as comemorações dos seus 60 anos, no último sábado (31), após dois dias de evento, em mais uma festa na própria casa.

A festa contou com a presença de outras personalidades. Os ex-jogadores Felipe Bastos e Fernando Lima, o Zé Colmeia, estiveram no evento. Os jogadores Thiago Galhardo e Romarinho também marcaram presença.

A festa ainda teve a participação de outras personalidades como o influenciador Toguro e o ator Raphael Logam. O cantor L7nnon foi uma das atrações. Além do rapper, Mumuzinho e Belo também animaram os convidados em shows de uma hora.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte na vitória do seu clube do coração! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.