Internacional: Mercado e Gabriel Carvalho trabalham em campo

Entregues ao departamento médico do Internacional desde o começo da atual temporada, Gabriel Mercado e Gabriel Carvalho avançaram em seus tratamentos. Desde o início da semana, o zagueiro e o meio-campista passaram a trabalhar no gramado, com atividades de fisioterapia, caminhadas e corridas leves.

O defensor rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ainda durante o Campeonato Brasileiro, em setembro de 2024. O garoto sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo, em janeiro, quando se apresentou à Seleção Brasileira sub-20, na Granja Comary, no Rio de Janeiro, e passou por cirurgia.

Mercado volta no segundo semestre. Carvalho, sai em agosto

Mesmo que já apareçam no campo, o Colorado ainda trata o quadro dos dois com cautela, realizando avaliações diárias para acompanhar a situação. A expectativa é de que o argentino volte a treinar com o grupo entre junho e julho. Sem imprevistos na recuperação, deve ter condições de jogo no início do segundo semestre, sendo aproveitado pelo técnico Roger Machado após a parada no Brasileirão, que será interrompido de 14 de junho e 13 de julho, devido à realização do Mundial de Clubes, nos EUA. Gabriel Carvalho deve retornar antes, entre abril e maio.

O guri de 17 anos, porém, será pouco aproveitado pelo Internacional, pois deixará o Beira-Rio pouco depois da metade do ano. A venda para o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, foi concluída ainda em janeiro, mas a saída só pode ocorrer quando o atleta completar 18 anos, o que acontece em agosto. O meio-campista, inclusive, viajou recentemente para o Oriente Médio com o objetivo de conhecer as instalações do seu futuro clube.