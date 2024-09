Gabriel Mercado, do Internacional se manifesta após grave lesão: ‘Triste por não fazer o que amo’

Gabriel Mercado em ação pelo Internacional (Foto: Heber Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 06:15 • Porto Alegre (RS)

O Internacional perdeu um dos pilares defensivos para a temporada. No último domingo (22), contra o São Paulo, Gabriel Mercado sofreu um rompimento ligamentar no joelho esquerdo e passará por cirurgia.

Através das suas redes sociais, o zagueiro falou sobre a lesão, agradecendo as mensagens de apoio recebidas não só por seus companheiros, mas principalmente pela torcida. Mercado também disse estar triste pela situação, mas que apoiará o time do jeito que conseguir.

- Primeiro quero agradecer a todas mensagens recebidas nas últimas horas. Muito importante receber esse apoio e carinho de todos. Infelizmente sofri uma grave lesão, num momento muito bom da equipe é importante para mim. Ficarei de fora por um tempo, mas tendo a certeza que nosso time está no caminho certo e estarei no dia a dia torcendo por todos meus companheiros e apoiando do jeito que eu conseguir. Estou triste por não fazer o que amo, mas sei que sou forte para conseguir superar esse momento, junto da minha família, amigos e companheiros. Que seja o primeiro dia de muito trabalho e de uma ótima recuperação 🙏❤️. - diz a publicação de Mercado.

Com a ruptura dos ligamentos do joelho esquerdo, Mercado passará por cirurgia nos próximos dias para a correção. Após, seguirá com o trabalho de fisioterapia, até poder retornar aos gramados. Por se tratar de uma lesão grave, o zagueiro não voltará a vestir a camisa Colorada nesta temporada.

Gabriel Mercado é um dos pilares do sistema defensivo Colorado e titular incontestável do time de Roger Machado. Agora, sem o zagueiro, o técnico deverá optar entre Agustín Rogel e Igor Gomes para compor o elenco ao lado de Vitão.

