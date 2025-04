Às vésperas de completar 50 anos da conquista da primeira taça nacional, o Internacional lança pré-venda de livro do título de 1975. Lembrado pelos colorados por ser um marco na história do clube, o Brasileirão daquele ano é descrito em Inter 75 – o time que iluminou o país, que enaltece o time de ícones. O Colorado de Rubens Minelli. O Alvirrubro de Elias Figueroa. O Inter de Paulo Roberto Falcão. O Internacional de Manga. São tantas as facetas que só uma obra especial.

Aquela conquista foi um marco cultura para Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Pelo menos para o lado vermelho de ambos. Por isso, Inter 75 lembra as narrações eternas de Armindo Antônio Ranzolin, Celestino Valenzuela, Haroldo de Souza e Milton Jung. Também recorda os textos de academia de Ruy Carlos Ostermann, Divino Fonseca e tantos outros. Bem como as fotos tiradas sob o sol do entardecer por J.B. Scalco e Lemyr Martins.

Time de Minelli é retratado como obra de arte

Tratada como obra de arte, a equipe comandada por Minelli é retratada no livro, com depoimentos, fotografias e artes que recordam a grande conquista colorada. O texto resgata os principais fatos daquele ano, as declarações dos jogadores, as fichas dos jogos, transcreve narrações e reproduz manchetes épicas e com fotos icônicas e outras inéditas do acervo.

A pré-venda oferece desconto e frete grátis para os sócios-torcedores. Quem comprar o livro na campanha receberá um exemplar numerado e personalizado. Somente o livro custa R$ 189 na promoção. Também existem participações selecionadas, a partir de R$ 219, com prêmios como participação no evento de lançamento, a aquisição de dois exemplares. A obra pode ser comprada aqui: https://lance.top/7rb2p.